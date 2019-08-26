高血壓鬼祟攞命 重整生活 全方位監控

香港65至84歲的人口中有64.8%患有高血壓。治療高血壓，需要長期作戰，病人要從自我監察、認識和管理藥物、調節生活和飲食習慣多方入手，預防高血壓引起的慢性腎病、中風、冠心病及心臟衰竭等嚴重併發症。

■個案

◆不「聽話」患者 血壓爆燈 心臟病發

我叫阿萍，是一個家庭主婦，這幾個月對於我而言，好像比1年更長。回想4個月前，當我一邊在廚房做飯，一邊等着丈夫阿明回家時，手機響起，來電顯示一個陌生號碼，接過電話，從此生活就變得不一樣了！

是醫院的來電通知我阿明在回家路上突然胸口劇痛、無故昏厥暈倒，被送往醫院，情况非常嚴重。我腦海頓時一片空白，全身發抖，在電話再三與護士確認是丈夫的名字及資料後，便除下圍裙趕往醫院。

阿明（50歲）一直有吸煙習慣，縱使我不斷勸他戒煙，卻未能成功。20多年前他在內地設廠經營橡膠生意，大部分時間留在內地，每星期只回港兩天。因為工作關係，較多應酬，他經常飲酒，飲食不節制，最愛吃醃製食物，嫌健康食物淡而無味，而且甚少進食蔬果。他在10年前一次感冒求醫時被診斷患有高血壓，但因為忙於工作，他沒有定時覆診。由於他平日沒有任何不適，大部分時間都甚少服用血壓藥，只在感到頭暈或頭痛時，才自行到藥房購買血壓藥服用。

心臟兩條主要血管90％阻塞

到達醫院見到阿明的樣子非常疲累，神志模糊，真令人擔心。主診醫生解釋阿明入院時的血壓遠遠超出標準，初步檢查發現他患有急性心肌梗塞，俗稱心臟病，需要立即接受心臟導管檢查。結果發現阿明有兩條心臟的主要血管有90％阻塞，需要立即安排「通波仔」手術。非常感恩，手術挽回阿明的生命，渡過危險期，漫長的一天終於過去。我暫鬆一口氣，但每次家裏的電話響起我都惶恐不安。

經過約兩星期治療，阿明情况漸趨穩定，醫生建議他出院，並安排他定期回醫院接受早期的心臟復康訓練。

這段日子度日如年，我經常在醫院及家中來回，忙得透不過氣，幸好有家人支持，給予安慰及鼓勵才得以熬過。雖然阿明今次幸運地撿回一命，但往後康復的路仍很漫長。只怕他過了一段時間便回復過往不健康的生活模式，心臟病再次復發。

◆高危：不良飲食、肥胖、煙酒、家族史

高血壓患者大多無病徵

繁忙的生活往往令人忽略個人健康、疾病預防及控制的意識。人稱高血壓為隱形殺手，實在非常貼切，因為大部分高血壓患者都沒有徵狀，需要主動量度才知道血壓是否正常。以成人來說，若收縮壓持續處於140mmHg或以上，或舒張壓持續處於90mmHg或以上 ，便是患上高血壓。

併發腎病、中風、冠心病

據衛生署2014/15年度人口健康調查顯示，15至84歲人士從自述或在身體檢查時，量度發現患有高血壓的總患病率為27.7% （女性25.5%，男性30.1%），其中47.5%在人口健康調查前未被確診。高血壓的總患病率隨年齡增長而持續上升，比例由15至24歲的4.5%，上升至65至84歲的64.8%。

研究證明超過90％的高血壓個案沒有明確病因，一些高危因素包括攝取過多鹽分、肥胖、靜態生活模式、吸煙、飲酒過量、睡眠不足、壓力、高血壓家族史等，因此，均衡和低鹽的飲食、恆常運動、保持適中體重、戒煙、避免飲酒和處理壓力，均有助預防高血壓。疏忽處理高血壓及不良的生活習慣，會引致嚴重併發症，包括慢性腎病、中風、冠心病及心臟衰竭。若在確診初期能認真處理高血壓問題，可減低往後出現併發症的風險。

左文的個案正是地區康健中心的服務對象之一。即將在葵青區開展首間地區康健中心，目的包括：

○ 加強公眾對疾病預防的意識

○ 提升公眾對個人健康管理的能力

○ 及早診斷並治療慢性疾病

○ 為慢性病患者提供疾病管理知識及支援

鑑於現時不少上班族工作時間長，為讓更多有需要人士能夠使用地區康健中心的服務，中心將提供每星期6天，每天10小時的服務（早上10時至晚上8時），以方便市民。

文：蔡宇思醫生（食物及衛生局基層醫療健康辦事處長）

編輯：梁小玲

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