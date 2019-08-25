綠色生活：沙田友最叻走塑！ 五成小店響應

閉上眼，傾聽，蟬鳴與夏蟲，濕泥與河聲。

在城門河邊席地而坐，微風拂過樹梢；在草地上來場素食盛饗，鋁製便當盒盛起熱騰騰素海南雞飯、摺摺盒放素豬肉漢堡包與薯條剛好、Pockeat食物袋裝着芋圓椰汁糖水、紫紅西梅裝在錫銅頌缽上更顯新鮮。

這場野餐，走塑。

大學生：自備餐盒用少幾個發泡膠

在馬鐵石門站外集合，三十名參加者分成四組，每組獲發三百元、一小時內到貼有「全城走塑」貼紙的商店買午餐。今次活動吸引了非沙田區居民、從未試過走塑的理工大學應用社會科學系三年級學生Jacky來參與。他說聽到沙田區有很多走塑小店，特意來見識。他打開布袋一臉靦腆地說，今次帶了兩個玻璃密實盒、保溫水樽和餐具來參加活動，意外發現原來橫放水樽時樽蓋會漏水，並尷尬地說：「好少帶這個水樽出街，不知道原來會漏的，有點麻煩。」

他說雖然多年前已聽說走塑概念，但自己較少吃外賣，因此帶餐盒買外賣真是第一次。「今次野餐的感覺，其實都好的。始終只要肯付出多少少，就可以更環保。我們全組買了五、六種菜餚，如果無帶餐盒，已經要用五、六個發泡膠盒。」他說日後若買外賣，都會嘗試自備餐盒。

５歲女孩：外出自動自覺帶餐具

同組的五歲女孩Yoyo尤其精靈，揹着袋鼠背包、手拿反斗奇兵水壺、牽着爸爸Eric的手亂蹦亂跳。突然，她停下腳步，指着小店門口嘟嘴說：「這間用塑膠，唔好入去啊。」為什麼？「因為塑膠畀魚魚食咗落肚，好慘。」

影完大合照，終於開餐。Yoyo用環保餐具靜靜吃着松露蘑菇天使麵，吃得津津有味。爸爸說要自備餐具必然多了一重清潔工夫，「但個人的負擔遠不及地球要承受的負擔」。他們一家養成走塑習慣已三、四年，為鼓勵小朋友一起走塑，會給他們觀看一些動物生態、自然環境如何被塑膠污染和破壞的新聞報道和影片，現在女兒外出都會自動自覺帶上餐具。「Yoyo有時在街上見到有人拿着膠袋，會指着他說：『爸爸，他用塑膠啊。』我覺得女兒有環保意識已經好足夠。」

Eric亦慨嘆平日買外賣要走塑不易。不少商店慣性提供膠兜、膠袋、膠叉羹與發泡膠盒，即使自備餐盒餐杯亦不是間間餐廳願意幫忙。但今次活動讓居住沙田區多年的他發現，原來石門有很多走塑的餐廳可以選擇。

沙田區五成小店 響應走塑

沙田區原來已被推舉為香港第一個走塑社區。綠色和平社區外展主任吳思敏（Natalie）接受訪問時透露，沙田區（包括大圍、車公廟、石門、恒安、馬鞍山、沙田圍及第一城）共有180間社區店舖加入走塑行列，佔全區小店數目近五成。這些走塑小店提供走包裝選項或折扣優惠，並貼上「全城走塑」貼紙，以便市民辨識。

Natalie介紹說，活動從去年夏天開展，最初先由義工居住的地方起步，試過灣仔、銅鑼灣、紅磡與鴨脷洲區，汲取經驗後，發現社區小店的自主性較連鎖店高一些，於是決定在沙田區廣泛實踐。今年四月開始，綠色和平六十名義工，花上三個月捐窿捐罅尋找沙田區內走塑小店。

每年1750萬件膠流入城門河

為何選擇沙田區？Natalie解釋除了因為沙田是香港其中一個較大型的社區，另外調查數據推算，每年約有一千七百五十萬件塑膠經城門河流出吐露港，可見當區塑膠污染問題不容忽視。「流入城門河的塑膠包括餐具、包裝，更多是發泡膠。有些垃圾是市民直接掉進河流，亦有些是被棄置在河岸附近，隨雨水冲落河。」

走塑商店的定義是至少商店願意向客人提供走塑選擇，「然後商店用什麼措施是由它們自己決定，有些願意讓客人拿自己的器皿盛載食物；有些會向走塑客人提供折扣優惠；有些甚至是整間商店不用一件塑膠」。Natalie說和商店討論走塑時，最困難的地方是有些店家不明白什麼為之走塑，亦不懂如何提供走塑選擇。「義工就要向他們提供多一點例子，例如同樣是賣魚蛋的店，別家是怎樣讓客人自備餐盒裝魚蛋的。」亦遇過有餐廳老闆很想推動走塑，但想不出折扣優惠辦法，「老闆和義工一起brainstorm，最後想到如果客人帶大杯來買細杯咖啡，就會自動幫你升級。我們發覺有些人好有心，但未必真的想得出優惠」。

Natalie說會繼續說服更多沙田區小店和學校參與走塑，亦同步與大型連鎖食肆、超市探討盡量減少無謂包裝的可能。大埔已被選定為第二個走塑社區，因為當區有很多社區小店，而且區內居民的社區凝聚力很強。目標是香港十八區都成為走塑社區嗎？「起碼想所有人都認到我們的貼紙，而且有愈來愈多義工加入我們，幫手游說更多小店。」

街市也走塑 遍地開花

街市無得走塑？未必。石門街市內的德勝鮮果都是走塑小店之一，水果檔職員靚媽說，她本身就很環保，最怕浪費，因此平時都會儲起膠袋供客人重用，每日清早見到紮報紙用的彩色尼龍帶被棄置一地，會撿起贈予友人織籃。她自豪地向記者展示用水果膠籃自製的儲物層架。「有時客人自備環保袋買多份水果，我就會讚吓佢囉，『好好呀你，咁環保。』老人家自己帶袋來，我會送少少時令水果畀佢食吓囉，老人家就會好開心。」不過，她也說在街市走塑不容易，很多婆婆要求多拿膠袋，「啲阿婆你唔畀袋佢，仲鬧你𠻹啊。鬧我咁孤寒做咩啊？我有時會告訴她，我們不緊要，未來怎樣都不關我們事，但我們環保些，可以令下一代好過些。婆婆聽後，又會舒服點。我是個好怕嘥嘢的人，覺得用得到就用啦」。

咖啡店零塑膠 自備杯免費升級

Whitewood Coffee咖啡店店主Andrew全店實行零塑膠，不會主動向客人提供外賣餐具，除非客人要求，即使是外賣餐具亦轉用木製，「我都知道木餐具亦不環保，但會選用一些生長周期較短的樹木製品，缺點是較易爛、外表不算好精緻。但以環保角度比起膠類一定好好多，成本卻是普通膠叉兩三倍」。

他非常鼓勵客人自備杯買咖啡，客人只要自備杯購買細杯飲品可免費升級至大杯。「膠杯、紙杯會影響咖啡味道，所以店內是用玻璃杯和瓦杯，我亦會專登向樓上辦公室的客人解釋，如果朝早想飲杯靚啡，不想有膠味、紙味，最好自己帶杯來買。」他相信日本漫畫《鋼之鍊金術師》的「等價交換」思想──要得到一樣東西，就要付出同等的代價。「你食剩肉，令廚餘增加，同時增加被屠宰動物的數量。你丟掉一個塑膠，換來的是萬年不復的分解過程。室內開冷氣，裏面製冷，出面散熱，人類會自食其果。你看，香港這幾年是熱了，熱得好緊要。以前我從加拿大回來，覺得香港好熱，現在更熱。不是單純的熱，而是焗到出油，好奇怪。」

「垃圾徵費根本連方向都錯」

他三年前從加拿大回流香港，一直對香港即棄文化看不過眼。「加拿大那邊由政府推動環保，家居垃圾一定要分類，否則會被罰款一百元至一萬元加幣（約589至5.89萬港元）。每星期只收一次垃圾，星期一早上七時半前一定要將垃圾包好放在家門口，分成黑色廢物、綠色廚餘、藍色回收，如果入錯袋除了被罰款，最大懲罰是工作人員不收你的垃圾，你要臭多一個星期。」他一再重申加拿大的環保制度相當嚴格，例如有樹枝在廚餘垃圾袋中突出來，就要被罰款，「如果普通廢物袋有動物糞便，你就死得喇，會罰得好慘。我自己覺得這是好的方向」。

香港政府有意最快明年底在全港推行都市固體廢物收費（俗稱垃圾徵費），Andrew卻直斥垃圾徵費根本連方向都錯了，「全街只有橙色垃圾桶，搞到香港人乜垃圾都丟進去，所以不應該是連丟垃圾都要付錢，更應該是令市民學識垃圾分類」。

綠色和平「走塑食堂」名單

網址：bit.ly/2zeknS7

文、圖 // 彭麗芳

編輯 // 蔡曉彤

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