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2019年8月25日星期日
星期日生活
和你飛達人譚文豪 抬望眼 香港仍飛得起
寒蟬效應
韓國逆權大叔 金義聖
星期日現場：法式詫異——太天真太美麗，你們香港人！
什麼人訪問什麼人：民調學者鄧鍵一：香港有世界級社運
周日話題：解放軍入城的想像——槍桿子與創意之爭
同場加映：澳門人，與香港人同在
七情上面：公義不彰，和解只是偽裝
影像特區：如果給你一張白紙
讀書/時令讀物：不用催淚彈也能落淚——如何從戰爭武器變成日常警察裝備
開門讀書：不同老人不同命
同場加映：《全裸監督》：暴烈抗暴權，淫慾抗淫威
阿貓阿狗：#42流浪
獨恒戲語：《走佬阿媽》 是對話，不是留言
水清碩見：焦土與復興 再欲望正常
家明雜感：《怒火之花》 左而不膠
影片簡評：《走佬阿媽》 IIA
藝術初體驗：不知道
單元連載
星期日文學‧陳麗娟：失魂的城，流離的詩
家常便飯：抹茶蔬食咖喱 溫潤的綠色滋味
綠色生活：沙田友最叻走塑！ 五成小店響應
無定向學堂：圖看被捕之路
通識導賞：前警司之你問我答 解決香港問題無贏輸？
未來城市：自願醫保、醫療券半桶水 醫療融資覓出路？
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影片簡評：《走佬阿媽》 IIA
【明報專訊】鄭政恆 3.5★
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和你飛達人譚文豪 抬望眼 香港仍飛得起
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