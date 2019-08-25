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星期日生活

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水清碩見：焦土與復興 再欲望正常

【明報專訊】「作為食物鏈的底層，我窮我未上岸，焦土之下，我必然會受到波及。正正如此，我才能比較理直氣壯地說，這個世界不妨再壞一點吧。到底原來我一直所學的，所相信的價值，都是被世人嗤之以鼻的。」

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