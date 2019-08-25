星期日現場：法式詫異——太天真太美麗，你們香港人！

有好多次，我穿上反光衣，在警方的防線徘徊。眼睛看到的，是警察的暴戾和黑衣人對非我族類的猜忌，緊接着便是濃重的催淚煙，在現場驀地擴散。每一顆催淚彈都是一個潘朵拉盒子，白煙釋放宛如仇恨傾瀉，洗禮了街道，再順着人體氣息，鑽入鼻孔，填滿了肺，跑勻全身的皮膚，最後萬劫不復。

我就是拖着這副身體，跟法國記者M和攝影師S見面。那天是8．15，我要用記者證才獲放行進入機場客運大樓，遠遠的我看見一個鬈髮男子把一部大cam托在肩上，就猜到他們是來自法國電視台的記者，趕赴香港要瞻仰一國兩制的遺容。我一個箭步走上前，伸出手，用港式英語規矩地自我介紹：「Hi I am Jacqueline, nice to meet you.」

說罷我的視線聚焦在M那管刀削一樣、筆直到不行的鼻子上，他生硬的用法式英語回應：「Hi I am Mathieu, nice to meet you too.」隨即我們相視而笑，彼此聽出了雙方英語的雷同，是一個好的開始。

M的上司決定要派人來香港採訪，是8．11示威者癱瘓機場的消息瘋傳國際之後，加上武警似模似樣的在邊境演練，看在外媒眼裏，就是來送香港最後一程，真真正正的送終。我當上fixer的角色，在法國記者留港的這幾天，我要按其要求，為客人解難，包括提供訪問題材、角度、人物，以及相關的時事背景等，負責安排他的採訪活動。說得通俗一點，就是集領隊、導遊、翻譯、跟班於一身。

我問M：「你都把裝備帶來了？」他立即揚出來一個用保鮮袋密封的N100雙濾罐「豬嘴」，加一個滑雪頭盔，還有反光背心，「採訪法國黃背心運動，我就是用這一套」，可見香港社運已拍得住國際水平，或有過之。我續問：「你最想拍到什麼場面？催淚彈？橡膠子彈？布袋彈？」M帶點尷尬的說：「其實你們的水炮車，是向法國購入的……我最不想是看到水炮車，場面會變得……」然後他停了下來，大概是can't find the right word，這種溝通狀况在我們之間經常出現，我遂自行用廣東話補白：「這樣就攬炒了。」

「老細問新界有冇解放軍」

M是個挺浪漫的九十後，他於黃背心運動時已見識過大大小小的警暴場面，催淚彈和黑衣人他都駕輕就熟，常常問我：「幾時會有laser show？」我說：「那種規模的激光中，是生命裏的serendipity（機緣）……」那麼他的上司最想看到的，又是什麼？每次我見到M接過老細的追魂call後，都眉頭深鎖，我就知道那一定比可一不可再的激光中更加難搞。他幽幽的說：「老細問，New Territories有沒有見到解放軍……」

×××

8．16下午，我和法國記者到立法會做訪問，經過「門常開」時，碰上綿延幾乎一公里的白衣「愛國者」，不少人的胸口別上旅行社樣式襟章，揮舞着幾十支巨型國旗和區旗，不斷向零星的警員大喊：「支時（持）你呀！」、「渣（加）油呀！」我啞然失笑，只想快步離開，M卻很想訪問他們，我向他解釋：「他們通常是鴨仔式跟團，你不會問出有意思的東西。」最後我還是深呼吸一口氣，看準一個鄉音未脫的婦女，上前問道：「你是香港人嗎？你為什麼出來遊行？」

她用普通話加廣東話的合成語，高吭地說：「你咁問咩意思？我係香港人，我有身分證！你係咪要睇！」我再問：「你為什麼出來？」她用嗌的答我：「我反爆（暴）力！我支時（持）警察！我艾（愛）香港！我艾（愛）中國！」我轉用一個友善語氣問：「你為何沒學好廣東話？」想不到她也有一刻真誠：「我來了廿幾年，為何要學廣東話？」

我再問：「你來遊行有收錢嗎？」一句話激嬲了她，她含冤式大喊：「黐線㗎！黐線㗎！黐線㗎！你想做新聞呀？記者陷害人呀！」M一臉大惑不解，我簡單交代剛才的對話後，他「真心膠」地問：「你為何不看她的身分證，我倒想看看！」

同一個夜晚，在中環海旁，我替M約了六七個「衝衝子」做訪問。他們有男有女，由十幾歲至廿二三歲不等。其中一個女生的手臂和小腿被「速龍」的警棍打得青腫難分，一個男生的額頭和下巴更被打至「爆缸」，分別縫了好幾針，兩隻眼睛泛起一圈黑色，是瘀傷還未消退。他們都是8．11夜晚的傷者，看着我啞口無語。僅十幾歲的一個男生，尚在念中學，他帶着cap帽、黑超，用頭巾包住臉孔接受訪問：「我已寫好遺書，給爸媽的、給女朋友的、給朋友的。」我衝口而出問：「為什麼要這樣？」他說：「因為香港玩完的話，我都會玩完，我想盡一分力，救香港。」

聞「衝衝子」寫定遺囑：Really？

這一段訪問內容，M要到重看影片時，才逐字逐句的明白過來。記得我翻譯時這樣說：「他寫下了last will……」M聽到後掩住嘴巴，睜大眼睛：「Really？」我答：「Really.」然後我倆沉默了，我的眼淚在眼眶打轉。M也激動地說：「我一定要把這個訪問稿寫好。」但至今我仍然想不通，這些「少年暴徒」和那些「愛國者」之間的因果關係，難道你們就是為着他們在爭取更好的香港？那麼明明是同聲同氣的速龍小隊，為何又變成了追打你們的暴警？

×××

法國記者說：「我們想到北角採訪。」我問：「為什麼？」他說：「想到白衣人打架的地方拍些片段，想訪問福建幫，了解一些愛國者的心聲。」本地記者已因為「常識」而放棄了解的東西，他卻興致勃勃想知道究竟。

烈日當頭，我和他們走過明園西街、英皇道、渣華道，還有春秧街，尋找路過的福建街坊。我上前問過起碼二三十個貌似「愛國者」的人，想當然的遭他們擺手拒絕。我問M：「想放棄了嗎？」他不甘心地指指糖水道的行人天橋，那裏坐着八九個我從沒想過會成為我街訪對象的阿伯。

我問M：「你肯定？」M說：「肯定。」於是我走上前喊話：「阿伯，法國電視台想訪問你呀！」對於M的專業態度，我是真心佩服，他跟阿伯逐個握手，自我介紹，而我卻在濃重的老人氣息和汗臭中閉氣。最後僅一個操合成普通話和家鄉話的阿伯願意搭理，但終也因為雞同鴨講而不得不放棄。

我嘗試跟M解釋：「所謂愛國……在香港的處境下，多是一種情緒，你不會從這些人身上得到有邏輯的說法，唉！」我想他是明白的，只是放諸法國人的角度，這並非一種「常識」，所以他堅持要問到一種「心聲」。最後在街邊某手表檔，一個說普通話的男人，救了我們三人的命。在攤檔的案上，擱着一份《大公報》，我只開口問了一句，他就滔滔不絕：「我來香港三十一年了，香港的亂局，是美國特朗普搞出來的，遊行那些後生，就是外國勢力培育的！」

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8．18大遊行那天，我和法國記者站在天橋，佇立良久，看着暴雨打在傘上，他們讚歎：「很感動啊。」我自顧自的解畫：「這已經是第三次大型遊行了，第一次一百萬人，第二次二百萬人。所以上天要落雨，唯有用這種方式，才能顯出香港人的意志。」

和理非勇武相護 「我的天呀」

沿路經過一個蚊型物資站，有免費樽裝水和涼茶派發，又有人冒雨買來幾袋蛋糕仔，想分發予遊行人士。M難以置信，我跟他說：「你沒看到更龐大的物資站，有地鐵車票、飯票、麥當勞券、八達通……」物資站的年輕人不斷要送我們飯糰，說辛苦記者了，M驚詫地說：「法國示威者是很仇視記者的，覺得我們報道不公。記者往往是警察和示威者毆打的對象，你們的示威者竟然對記者這麼好！」

去到金鐘太古廣場時，已是傍晚七點幾，黑衣人坐滿了大堂，兩個法國記者看見眾人圍坐在Chanel門前，不可置信：「換了在法國，Chanel、LV的玻璃早被打爛，已且洗劫一空了。這樣靜靜的坐着，根本沒有可能。」

那個夜晚，天從人願，示威者對着政府總部上演了微型激光show。M逼我陪他做了很多街訪，包括射激光的人、大叫口號「玩3P」的人、戴上「豬嘴」頭盔的人，對於我們總是被「禮貌」地拒絕，M再受震撼：「還會跟我們說對不起！」最後訪問到好幾個看上去似勇武派的人，豈料他們的答案竟人人如出一轍：「我想留在這裏，保護前線。今日是『和理非』上場，入夜後怕前線情緒激動，所以我們需有更多人留守，警察才不會亂來！」

原來身穿黑衣帶齊裝備的竟然是「和理非」，卻最想保護勇武派；早前我們訪問的前線「衝衝子」，卻說他們留在前線時，常常想buy time讓在後的「和理非」能順利撤退。M忍不住叫道：「Oh my God！」他說：「原來走在前面的想保護後面的人，後面的又想設法逗留保護前面的人？That's very NAIVE！」然後他續說：「But it is very beautiful, you Hong Kongers.」

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最後還有一點想說，每次跟法國記者一起做訪問，我總見到很多香港人的眼神，是那樣的殷殷期盼，他們總是說：「謝謝你們把香港的消息帶出去！」我每次聽到，就心頭一緊，這種說法，在三十年前的八九六四，不就是北京民眾拜託香港記者的說話嗎？當年記者把相片、把影帶、把筆錄的訪問捎回香港，然後年復一年的不敢忘記。然今日香港出事了，內地回應港人的，卻盡是五毛的洗版。

當解放軍入城的傳言更熱，在示威現場漸漸就見到更多外媒的身影。德法美英日媒記者，三五七日那樣子逗留，我們能對過客有什麼期許？M留港七日後離開，他給我傳來短訊：「我們終剪接成廿四分鐘的報道出街呀！」我回了一個笑到喊的表情，加上一句：「thank you very much!」眼淚就滴了下來。

文//鄭美姿

編輯//馮少榮

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