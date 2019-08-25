韓國逆權大叔 金義聖

踏入1987年前後，近乎每一天，韓國大學生為着向雙手沾滿鮮血的獨裁者全斗煥下戰書，重奪失去了20年多的總統民選制度，他們無懼軍警的武力打壓，冒着生命危險，也要走上街頭，發動一場又一場的抗爭運動。

年輕時代的金義聖，便是其中一名義憤填膺韓國青年人。

孔劉、宋仲基與李敏鎬，向來被港人封為心目中的「韓國男神」，但近來最貴為炙手可熱的一個，卻不是我們認識的韓國「小鮮肉」，而是已經年屆半百的大叔——韓國資深演員金義聖。

昔日不算多產的金義聖，不單叫港人陌生，連韓國演藝圈亦不算家喻戶曉的入屋名字。最近這名甘草演員，有異於一般青年偶像，為了兼顧中國大陸，這片能為他們帶來豐厚利益的市場，而選擇對香港過去兩個多月發生的「反送中」一事噤若寒蟬。他反而高調且接連不斷地在其社交網絡平台上，發相發帖聲援一直在抗爭路上的香港友伴，對香港不離不棄。

「遮右眼」運動聲援港人

上周，他更在Instagram上發動了一場「遮掩右眼」的自拍照運動，呼籲港台韓三地的民眾，拍一張用手遮蔽右眼自拍照，並上載到社交平台上，支持早前疑不幸被警察射盲右眼的香港抗爭少女，受到三地群眾廣為稱頌。

香港人認識金義聖，始於2016年的韓國賣座電影《屍殺列車》。當時，他飾演一名自私自利、為求自保不被喪屍追咬，反推別人送死的反派冷血商人。當年，他在電影上映以後曾向觀眾明言：「如果你看罷電影後，沒有對我懷有憎恨，我可以跟你做個朋友！」想不到事隔3年後，無人恨他，他卻成為了每一個走在抗爭路上的香港人，我們的親密戰友。

周四，膽粗粗地向網名「lunatheboy」的金義聖私下發訊，希望以香港人的身分，向這個雖不是出身香港，卻比那些只在口中愛港偽港族，更真正珍惜香港的韓國友伴致謝。「由衷地感激金老師你不斷勇敢地在社交網絡平台上聲援香港人的抗爭運動，在當下風雨飄搖的日子，我們香港人感到尤其感動。」我本着只是單純表達港人心聲，未有預計會有回覆的心態，向金老師的Instagram帳戶按下傳送短訊鍵。

「我不是什麼英雄」

數小時後，意想不到地竟然收到金老師親自發來的英語回覆（右圖）。「我不是什麼的英雄，你們每一個一直在抗爭的香港人，才是真正的英雄！」他謙虛地說。後來，我問他會否擔心因為與港人站在一起，會招來中國大陸的報復封殺。他說自己沒有資格就中港關係下任何評論，並以回歸至人性基本的角度說：「我認為大量平民被公權力打壓，造成受傷實在不對……」最後，金義聖表明，義憤正是他為港人伸出援手的因由，「總而言之，我只是一名膽怯的大叔而已，但看到有人孤立無援，需要協助時，總得要出手……」

金義聖早年曾經在大學畢業後，活躍於一家名叫「漢江的團員」的劇團內，參與不少演出。而今天我們認識的韓國「逆權」系列演員宋康昊，正好是他的同門師弟。想不到的是，二人雖出身自不同年代，但作為演員，他們都是敢言的一類。宋康昊曾經在反朴槿惠運動中，多次公開抨擊政府倒行逆施的政策，甚至被列入政府封殺的黑名單。金義聖也曾多次向世越號事故死難者家屬，還有遭韓國雙龍汽車無理解僱的工人作出聲援。

「好人一生平安」，感謝「逆權大叔」金義聖，與港人站在同一陣線！

文//鍾樂偉

編輯//蔡曉彤

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