叫喊「香港人加油」的聲音仍然震耳欲聾，就算是網上的遮眼抓拍相片，一呼百應的盛况彷彿有聲。在網上搜查「寒蟬效應」，予人感覺文藝的四字詞，原典並非來自成語「噤若寒蟬」，而是翻譯自英文的Chilling Effect。有說這是法律用語，也有說是新聞學領域的名詞，總而言之，在多於一個專業範疇上，都被確認為不良的一個壞東西。

有形無形的顏色或昆蟲效應，固然為了達到震懾的效果，於是又從世界各地引來作了戰備的記者，其中，鄭美姿負責嚮導的法國記者，最終沒能拍得讓上司期盼的解放軍。關於解放軍，黎廣德延續了有關入城的想像。

昨天又復硝煙四起槍彈橫飛，我們還在談人鏈會否跟唔上？自從五月研究社會運動的鄧鍵一與團隊每周出動做調研，也是不停問着這個問題，追着運動流水一般的變動節奏調節適應，今周他接受了好友趙雲的訪問，抽離的研究者，以解答超乎預想的現象為樂，不過，他的淚點卻也凡俗。

有你無你，讓我們稍稍留在周五晚的人鏈之夜再陶醉一會，由獅子山向下望的夜景，實在好美。

文//黎佩芬

封面//賴俊傑攝

美術// SIUKI

編輯//蔡曉彤

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