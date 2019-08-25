和你飛達人譚文豪 抬望眼 香港仍飛得起

「這就是我對國泰的第一個認識，覺得很關顧我。如果衰咗拿着行李回家，阿爸阿媽鬧死都似」，他說得興奮，無辜又頑皮的口脗，如少年模樣，「但都冇人教，我點知點啫，以為巴士咁，過了閘就有架巴士等你」。

個多星期內，國泰連炒機師及員工、央視率先宣布CEO離職，在講「香港人加油」機師證實也留不住的當天，譚文豪宣布辭職，結束與國泰廿年賓主關係，辭職公告提及：「為了保護這間立足於香港七十多年的航空公司不再遭受無理攻擊，同時希望這場航空界政治風暴能夠至我而止。」可惜風暴沒有停止，很快再來一擊，港龍空勤工會主席施安娜被炒，公司憑的是三個facebook帖文。

施安娜事件前，譚文豪在議員辦公室受訪，說起與國泰初次「邂逅」，仍然有情。還有一個「這輩子都記得的畫面」，當年投考機師培訓計劃，已通過前期面試，將到澳洲試飛前，才問阿媽，我考機師好不好？「我媽第一個反應」，他儲足氣開口來強調頭兩個字，「『梗係好啦』。以我對她的認知，從來未聽過她的反應會加『梗係』在前面，最多是好啊、是但啦、你鍾意啦」。

機師思維 事事問點解

換多少次跑道，他都堅持自己的飛行模式。每年辦機師入職講座，「我常說，一個人是否適合揸飛機，很視乎本身適不適合，而不是嘗試做某些事去成為機師」。他條理分明地解釋何謂機師思維：第一步問點解，再找解決問題選項，然後設想後果，遇到新變化立刻靈活變通。重看他二○一六年的選舉宣傳片，開首猛問點解，點解要忍特權階級、點解人權法治被蠶食，以為是營造拍片效果，但後來見他站在議事廳裏、警察封鎖線前，板起臉以問題來發炮，確是本人風格。清潔工在廁所食飯，他問官員「你覺得好合理？有人喺鋅盤擺兜飯坐喺度食，原來你覺得好合理？我問你作為一個人，覺得咁樣啱唔啱呀？」在議會裏尚算有咪高峰，在旺角街頭對持大聲公的警察可嗌破了喉嚨：「你行我咪退囉，有乜問題啫？𠵱家呢條係封鎖線嘛！你係咪commander呀？」

「在航空界有句話，沒有問題是愚蠢的。」亮出飛行模式第二原則，「我不理你是誰，只會去想你說的話對不對」。如果上級看錯天氣報告，提他一句降落時間可能有風切變，上級會欣然接受調整，若怕事不提，就犧牲飛機安全。「見到不合理的地方，就要處理，這是所有機師的共通點。」二○一○年他挺身問國泰，為什麼外籍機師可享房屋及子女教育津貼，佔全體機師不足5%的香港人卻沒有，與三名香港機師聯手，打入工會「香港航空機組人員協會」多年來全是外籍人士的理事會，更杯葛新年花車巡遊，最後國泰重訂更平等的福利制度。有沒有感覺到公司憎你？「都有想過會否被秋後算帳，但……」他臉上又出現那忍不住駁嘴的活潑神情，「但我覺得，咁係唔啱吖嘛」，笑完自己，轉為理直氣壯，「我是很愛惜這間公司，過往那麼多年它有沒有做得不好的事？當然有啦，等如兩個人相處，那麼多年一定有吵架，不可能沒有，但不能因為一次吵架抹殺大家感情」。

沒有後路 選擇和港人一起

他側身俯下，在抽屜取出一本綠簿子，是他的機師執照。「我想跟網民說，我辭職而已，唔係死咗，哈哈。」決定是艱難，但也是根據機師一貫思維為面前情况估算做法。以往常有人質疑他如何兼任議員、機師，不夠飛行小時如何續牌，「關飛行小時咩事？」他翻開綠簿前頁，開啟辯論mode，「我想講，其實機師牌沒有expiry date，是永久的。不過有兩件事要不斷更新，第一是身體檢查，第二是飛機的機種操作考核，所謂續牌是續這部分」，因此他每三個月會作模擬機艙駕駛，「沒做的話，想再飛就要接受多些訓練」。二○一六年當選立法會議員，宣誓前飛最後一次，「我都知道那會是我最後一班機」，轉為類似顧問工作，如為編更系統提供機師意見，「我甚至以為當選後國泰會跟我結束賓主關係，這幾年是賺了的，留住一條後路，但現在香港人已沒有後路了，譚文豪沒有後路，只是跟香港人一起。」。將來還有可能再飛，只是或要離港才找到工作，「對比其他抗爭者，命可以冇，眼可以冇，坐監被打，近距離被射，相比之下微不足道。如果大家惋惜我辭職，不如聚焦五大訴求、被捕人士受不公平對待」。

言行一致 何需光環

譚文豪是這場社會運動裏落場頻繁的議員之一，多番現身前線得到信任，有時更哭笑不得，「黃大仙罷工集會，警察去到有不反對通知書的場地清場，追住市民打，我跑入去，誰知市民見到話『譚文豪來喇，我們可以慢慢行』，我真係暈，叫他走快點」。連登有人評論他「在泛民之中最跟得上個beat」，男神的光環，他領受嗎？「我不是為爭奪光環去做，如果為了這個逼自己做，就不是言行一致，只是扭曲自己迎合觀眾需要。不需要神化一兩個人，好多人比我的付出大不知幾多萬倍，我邊有資格？點排都唔輪到我啦。」慣於質詢、受訪的他很有意識整理自己的思路，說出口就是整整齊齊、層次分明的答案，像在警察防線前的穩定表現，緊抓自己心中的重點來回質問、解釋。談及怎樣衡量何時需要到現場，他說無法給出答案，再提言行一致，「不是你想怎樣塑造形象，才故意做一些事，而是你本身的個性會做什麼就照做，再跟市民交代，而不是倒轉」。

「好可惜在這三年之間，我見到身邊不同的人，不是說泛民或建制，無分黨派，政府也好，從政的人也好，其實不是這個心態。」二○一六年時他已計過盤數，四十一歲當立法會議員，就算學梁家傑可以做三屆，十二年後僅五十三歲，未到退休，一對兩歲的龍鳳B到時不過十四歲。上有高堂下有兒女，做機師可以無憂無慮，議員下屆隨時落選，計下去永沒出口，「我由大學開始有這種想法，每一個人的人生永遠可以找很多理由不做一件事，求學時說還讀緊書，唔好搞咁多；讀完書就說搵到份工先啦；做了幾年有挑戰，又話打算結婚，不要太多轉變；結了婚，人到三十多歲，有小朋友，又求穩定；小朋友大了，覺得五六十歲人，現在才變？到了退休，就說早廿年前我就同你搏……這就是你的人生」。當機師與議員身分不能並存，他會選後者，「入一間公司，我沒有民意授權，可以隨時入去隨時走，只需與家人傾，但當進入立法會，情况完全不同，因為有幾萬票要你入立法會做事，退出就要向這些人負責」。

被勸留澳 「為什麼要走？」

他猜想若沒有從政，到今天這地步都會按捺不住發聲。辦公室裏豎着一幅拓印書法，為文天祥忠孝之訓，是祖父遺物，「忠孝是做人應有態度，忠於人民，孝義行先；一個人孝順，衰極有個譜」。愛講道理的他，感情收納於珍惜的物件中。他把辦公桌角落二○一七年的La La Land戲飛放進公文袋，每次跟老婆入戲院都把票保存起來；飾櫃高高放着女兒做的勞作；父親留下的兩部電單車，一世不賣，他說爸爸對他影響至深。譚文豪笑言來到今天，「唔知係咪條命」，太爺因工運而死，阿爺受政治逼害逃到香港，即使多窮，也教兒子「不屬自己之物取不得」，不信教就不能排隊拿教會物資，「我爸爸要求低一些，不要成為負累社會的人」。做的士司機的父親也很留意時事，經歷八九，用掙來的錢送兒子到澳洲，「像地球會爆炸，只有最後一隻太空船，便把兒子推上去，當時是那種感覺」。又正值一九九七年，讀機械及太空工程的他回流，家人有勸過他留澳，「我那時想，有什麼問題？我不應該怕，最親的人都在香港，為何要走？不知自信還是自負，我覺得走到世界任何一個地方，我譚文豪都不會有問題，就是這樣的心態」。

他飛回來了，機場後來變成他無比熟悉的地方，今日更成為抗爭場地。在和理非與勇武之間，作為政治人物要小心拿揑自己的角色才穩陣？「必先決定對錯」，「不是去想點企個位會令和理非和勇武都覺得我好正，而是判斷對錯後再代入他們的角度看看，像機師互相監察提點」。起初獲不反對通知書的「和你飛」集會，他參與也感動，那麼癱瘓機場是對是錯？「我明白為何會這樣做，但我沒去，那是我工作的地方，我唔想見到咁」，「一個是全香港的事，一個是我行業的事，無論如何，都是全香港的事大於行業的事，或我自己的事。沒辦法阻止但又大部分人想做，就尊重他們有不同意見，可能他們是對的？那刻我不夠膽講是完全負面，只是個人立場不想發生」。

先分對錯 再談後果

先說對錯，再談後果，他說他從沒有變。「辭職也是同樣道理，我看到這間公司受到抹黑打壓，肆意攻擊，白色恐怖這樣伸延，我作為公司的一份子，想保護它，就問自己有什麼是我能力所在做得到。我覺得留下來，只會讓人有個藉口攻擊它，我連這個藉口都不要給人。」但似乎止不住航空業繼續受衝擊？「其實是各行各業，航空業只不過首當其衝，我希望是最後一員，但我覺得不止。」果然，再有人被炒，國泰招來狠批，甚至面臨「圍國泰城」的抗議行動。譚文豪認為中國政府正在摧毁香港，外資來港投資因香港有獨特法制，有一國兩制、基本法、普通法保障，「現在你打破了，不只公司表不表態，公司的員工都要管，不只管工作時間，放工都要管，一定要政治正確，不然就搞間公司。如果我是外資，在香港都要受到這樣的管制，在大陸做生意咪得囉，如果我不願接受，因獨特法治地位而來香港，便不會再來了。」

和理非、勇武 各有貢獻

運動未因打壓沉寂，抗爭者使出「究極和理非」的流水式集會、手拖手之路，政府似比發生衝突更懶得回應，和理非是否已到盡頭？「和理非一定要繼續做，還要進化。對於一個政府來說，如果你有衝擊，它便容易為其極端打擊手法說項。」不想見到流血衝突，但他說「把和理非和勇武當成相輔相成也好，什麼都好，我明白他們的力量，如果六‧一二不是有衝突場面，條bill過咗啦，立法會內只有我們廿零人，在當刻做得到什麼阻到法例通過？不能抹殺他們的貢獻，絕對不能夠，但打人、被人打我都不想見到」。如維園流水集會，不是沒有價值，「給政府的壓力其實好大，政府期望透過他們口中的暴力事件，令市民反感、割席，但看到和理非去到維園被封殺，又落大雨，仍有一百七十萬人，原來沒有割席，依然團結，仍然唔妥你，仍然要五大訴求」。

以下是譚文豪機師對香港人的廣播：「現在我們遇到不穩定氣流，情况不似預期，但總會過去。此程更見香港人的堅毅，香港有能力飛得更高更遠，無論天氣多惡劣，飛得高過了雲，自是另一番天地。」今天坐在辦公室，雖不是機艙，他拿一張白紙摺隻紙飛機，眼望高處放手，仍飛得起。

文 // 曾曉玲

圖 // 蘇智鑫

編輯 // 王翠麗

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