本地展覽：走入蕭勤「無限宇宙」

談起亞洲現代藝術，蕭勤佔有重要的一席。作為龐圖國際藝術運動（Punto International Art Movement）創辦人，蕭勤在戰後1960年代致力推動東方現代藝術，在抽象繪畫領域創造鮮明風格，獲得西方藝壇肯定。

在1950年代前後，國際藝壇中佔有領導地位的抽象藝術派別，被批評有漸趨學院式僵化或是過分裝飾性的傾向，年輕藝術家也自覺藝術創作不能只限於本能衝動而毫無節制，於是朝其他方向發展，其中一個是「靜觀藝術」。龐圖運動正是以靜觀藝術為重點。龐圖（Punto）在意大利文是「點」的意思，此「點」象徵「始」和「終」；有單純、肯定、永久的含意，當時蕭勤和其他國際藝術家推動龐圖運動，其宣言便是「了解在無限中有限的範疇，領悟存在與思索的真實性，以及工作理由的純粹性」。

今次展出他從1960年代至近年逾26幅作品，並首次完整展出其珍稀的馬賽克系列，為香港歷來最大規模的蕭勤作品展售會。展覽以「無限宇宙」為名，「無限」來自龐圖國際藝術運動的宗旨，「宇宙」則是他畢生興趣所在。藝術家透過各種藝術媒體和材料，傳達他對人生、宇宙的學習和探討。

■「蕭勤：無限宇宙」展售會

日期：9月10日至10月9日

時間：周一至五上午10:00至晚上6:00；周六上午11:00至下午5:00（9月14日休息）；周日及公眾假期休息（10月6、7日正常開放）

地點：香港蘇富比藝術空間金鐘太古廣場一期5樓

查詢：2822 5566

文：Tung Cheung