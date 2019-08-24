年輕藏家新態度 藏品融入日常 不放保險箱

富藝斯（Phillips）有3名年輕專家，分別是20世紀及當代藝術部副總監雪鸞、鐘表部副總監何子永及身在台灣的珠寶部專家陳芷青。他們對拍品充滿熱忱，時常廢寢忘餐地研究。

「不斷研究便可成為專家」

雪鸞醉心藝術史，熱愛研究藝術品的故事，文化管理學士畢業後投身拍賣行工作。「文化管理和拍賣工作的價值觀很不同，後者要顧及商業考慮，但共通點是注重研究。」初入行時她伴隨師長在倉庫品畫、協助寫筆記，對方說一句她便寫一句，回到辦公室後撰寫狀况報告。為加深對拍品認識，幾乎把公司圖書館的相關書籍看過一遍。「不斷研究感興趣的東西便可成為專家。」

何子永則攻讀體育與運動科學，原本打算成為體育物理治療師，畢業後卻決心朝往熱愛的腕表領域進發。「我來自普通家庭，父母並非藏家，因着興趣而自小研究腕表的機械原理，入行後努力請教同事。」晚飯後他常返回公司閱讀表書，研究已成為生活一部分。

珠寶專家陳芷青攻讀建築和翻譯，曾在拍賣行珠寶部擔任翻譯員。編寫圖錄時研究大量相關知識，遂投考美國寶石研究院的專業資格。她負責分析市場資訊，說工作引人入勝之處是充滿競爭。「無論是同行間徵集拍品還是買家競投都令人血脈沸騰！每口價都代表藏家對自己眼光的肯定。」

借藝術品反映生活態度

年輕藏家和專家年紀相近，容易坦誠分享心得，但原來不同領域的藏家要求各有不同。雪鸞說當代藝術的年輕藏家大約在40歲以下，普遍都對藝術品的背景感興趣，而她的使命是協助藏家重構藝術品背後的故事。「年輕藏家會借助藝術品反映個人生活態度，如競投畫作時會考慮是否和家具配襯，甚至會模仿心愛藝術家的家居美學。」

有錢未必買到才是好東西

何子永認為現在也有很多年輕的腕表藏家，部分只有20多歲。「他們覺得有錢也未必買到的才是好東西，例如附帶有特別證書或表盒，或曾被名人收藏的腕表。」

縱使年輕人愛用社交媒體，他的部門亦設有Instagram專頁，但原來年輕腕表藏家對網上拍賣不太受落。「買表總不能click and buy吧？拿着實物才可感受腕表內機械零件的跳動。」

不少有能力的新手藏家都想擁有個性化的藏品，在珠寶方面也不例外，陳芷青說他們重視可戴性，但亦不會忽視投資價值。她說珠寶買家熱中參與網上拍賣，VR網上預展導賞很受歡迎。

文：呂瑋宗

編輯：梁小玲

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