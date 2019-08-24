旅遊情報：跳出大銀幕 跟柯南遊獅城

日本人氣動畫《名偵探柯南》第23部劇場版電影《名偵探柯南：紺青之拳》8月15日起在香港上映，今年的故事場景將移師新加坡。促成今次電影的主因，是動畫作者青山剛昌2016年參加「新加坡作者節 」時，受獅城的獨特文化及景致吸引，激發他的創作靈感，將新加坡設定為最新電影的主要舞台。

電影中，柯南除了會帶來一連串精彩緊湊的推理故事，更會聯同怪盜基德、小蘭、毛利小五郎及園子等等一眾經典角色，帶領觀眾共同探索新加坡。電影中將會出現多個新加坡著名景點，包括魚尾獅公園、濱海灣金沙酒店、新加坡摩天景觀輪、萊佛士酒店等等，相信不論是動漫愛好者，還是一家大小均會被這齣動畫深深吸引。

除了這些經典電影場景，新加坡旅遊局更邀請知名壁畫家葉耀宗，於牛車水的史密斯街和南橋路之交叉路口，特別創作名偵探柯南壁畫。壁畫中，融入了新加坡的特產榴槤和熱帶水果，以及巧妙隱藏了電影中各方人馬爭奪的藍寶石「紺青之拳」，讓影迷透過精彩的故事燃起前往新加坡旅遊的興趣，並到訪各個相關景點打卡，相信將掀起下一波旅遊熱潮！