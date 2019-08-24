電競級Notebook都有優惠 大專醒「腦」迎開學

【明報專訊】今年各大專院校的Back to School購買Notebook、平板優惠又來了。除了以往一直主打的便宜、輕薄型電腦和Macbook等選擇外，今年連「電競級」Notebook也加入優惠行列，大都比坊間正價便宜一截。不過，各院校的優惠多而散亂，用家選擇並不容易，今次「e潮」特別為用家精挑細選，從不同機種及院校來分類，好讓大家更易選購。
●Apple精選
在Back to School優惠中，以Apple電腦的人氣最高，而由Apple授權的供應商Senco-Masslink，亦在多間大專院校提供優惠，產品包括早前新一系列的MacBook Pro及MacBook Air。
MacBook Pro／MacBook Air
院校：港大、浸大、中大、東華學院
抵買之選，一定是最新版MacBook Air，用上最新屏幕及處理器，只需要$7748（雙核心128GB版）便可入手。若想追求更高性能，可以考慮選購MacBook Pro（13吋四核心128GB版），最便宜只需$9358。兩者都比Apple的教育優惠價低外，更有大量贈品附送。
除了MacBook之外，買iPad都有優惠，最便宜的iPad第5代只需$2328，iPad Pro 12.9吋則由$7299起。購買iPad會附送玻璃保護貼，又比Apple官方教育商店便宜，亦是不錯的選擇。
●抵買NoteBook精選
如果想搵便宜的NoteBook，毋須強大性能，只為應付文書之用，亦有不少型號值得用家考慮。
●輕薄NoteBook精選
若電腦需要經常跟身，機身既要輕薄又要有不錯性能，外形也要夠吸引，其實Samsung、Asus、Dell及Microsoft都有不錯選擇。
●電競級精選
做完功課，想打機調劑一下，當然要購買一部高效能的「電競類」Notebook，而幾間院校都有不同選擇。
查詢：
Apple：www.apple.com/hk-zh-hiEd/shop
Senco-Masslink：www.eduoffer.com/eshop
各校優惠一覽：www.hknotebook.com