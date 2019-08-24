電競級Notebook都有優惠 大專醒「腦」迎開學

●Apple精選

在Back to School優惠中，以Apple電腦的人氣最高，而由Apple授權的供應商Senco-Masslink，亦在多間大專院校提供優惠，產品包括早前新一系列的MacBook Pro及MacBook Air。

MacBook Pro／MacBook Air

院校：港大、浸大、中大、東華學院

抵買之選，一定是最新版MacBook Air，用上最新屏幕及處理器，只需要$7748（雙核心128GB版）便可入手。若想追求更高性能，可以考慮選購MacBook Pro（13吋四核心128GB版），最便宜只需$9358。兩者都比Apple的教育優惠價低外，更有大量贈品附送。

除了MacBook之外，買iPad都有優惠，最便宜的iPad第5代只需$2328，iPad Pro 12.9吋則由$7299起。購買iPad會附送玻璃保護貼，又比Apple官方教育商店便宜，亦是不錯的選擇。

●抵買NoteBook精選

如果想搵便宜的NoteBook，毋須強大性能，只為應付文書之用，亦有不少型號值得用家考慮。

●輕薄NoteBook精選

若電腦需要經常跟身，機身既要輕薄又要有不錯性能，外形也要夠吸引，其實Samsung、Asus、Dell及Microsoft都有不錯選擇。

●電競級精選

做完功課，想打機調劑一下，當然要購買一部高效能的「電競類」Notebook，而幾間院校都有不同選擇。

查詢：

Apple：www.apple.com/hk-zh-hiEd/shop

Senco-Masslink：www.eduoffer.com/eshop

各校優惠一覽：www.hknotebook.com

文：JJ

編輯：陳淑安

電郵：etrend@mingpao.com