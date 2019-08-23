企業招才 把握先機 伴中學生衝上雲霄

「現在常說贏在起跑線，可能你從小已做career planning，計劃讀什麼學校、學習什麼語言。其實不止求職者，僱主的競爭也很劇烈，所以大家都愈來愈早想和你（求職者）建立關係。」香港中文大學管理學系高級講師徐寶容道。

近10年來，不少企業把接觸求職者的「起跑線」推前至中學階段，為中學生舉辦參觀工作環境、工作體驗坊、員工對談等活動，徐寶容指與職業導向的大專生活動不一樣：「對中學生，一般不會太深入地討論技術問題或工種問題，會較輕省和籠統，或集中訓練團體精神、領導能力等generic skills。」她指這類活動能助潛在求職者預備進入行業，對於「追夢」的求職者、渴才的企業，可謂win-win雙贏。

中三至中六學生 培訓3個月

國泰航空於2003年首辦「飛躍理想計劃」（I Can Fly），招募對航空業有熱誠的中三至中六學生參與。在國泰員工組成的義工領袖帶領下，通過選拔的學員需接受為期3個月的培訓，學習航空知識，了解航空業日常運作，同時透過社會服務計劃回饋社會，伙拍慈善機構設計活動。今年，30名表現優秀的學員，更可趁暑假前往澳洲阿德萊德考察，在機師陪同下嘗試駕駛小型飛機。來到處於寒冬的南半球，學員們的心情熾熱興奮，記者只見他們不斷拍照打卡，並把握機會與義工領袖傾談，把自己對航空業的疑惑問個明白。

「過程中，部分學員會對航空業產生興趣，並立志在畢業後加入成為一分子，計劃無形中為未來的管理層，培育了一班既關心社會也熱愛航空業的明日之星。」國泰航空企業事務總經理余浩然說。他引述一項2015年對超過3000名飛躍理想計劃校友進行的調查，在全職工作的校友中，27%投身航空業，其中34%於國泰工作。另外，非航空業工作的校友以及尚未投身社會的校友，分別有59%和66%表示有興趣加入國泰。余浩然續指，很多校友加入國泰後，都積極報名參加成為飛躍理想計劃的義工領袖，足見校友對公司及該計劃的熱誠。

在今年的交流團中，便有曾參加第1屆飛躍理想計劃、現已成為機師的大師兄張子洛擔任義工領袖，「我常告訴學員，當年我就是穿綠色衣服的這一位」。他從小在九龍城讀書，經常眺望飛機升降，耳濡目染下對飛機產生興趣，遂在17歲時報名參加該計劃，「參加後才很有系統地去認識航空界，例如機場的不同地方、政府飛行服務隊、餐飲服務。其次是在計劃中認識了當時的pilot leader，才知道原來土生土長的香港人都可以做機師」。

首屆學員成機師 薪火相傳

大學畢業後，張子洛報考見習機師培訓計劃，如今在國泰工作已經7年。他形容自己「當年是一個taker，現在則想做giver」，把航空界知識、機師的行為準則，以至個人成長的價值觀薪火相傳，「我希望能告訴學員，國泰是專業的團隊，大家飛行時有很多規則要遵守，要有discipline。但除了熟悉飛行知識和法規，亦要有flexibility面對每個新挑戰」。他說每次飛行都不一樣，面對充滿變化的環境，機師必須靈活變通。而學員初嘗飛行滋味後，都喜孜孜地與他分享，或追問更多相關問題，他笑言「現在的學員愈來愈聰明」，不少已有基本航空知識，發問的問題亦具備一定水準。

初次試駕飛機的震撼，現為見習機師的譚源亦曾在參與第6屆飛躍理想計劃時體驗過。當年升中五的他，是其中一個到阿德萊德考察的學生。他在機師陪同下乘坐小型飛機，待飛機於空中穩定後可控制駕駛桿數分鐘。而當機師準備降落，臨到跑道時卻突然推盡馬力復飛。原來由於飛機細小，座位前的儀器遮擋了部分視野，譚源沒看見跑道上有另一架飛機。「機師卻留意到那架小型飛機。那刻我發現機師原來有好多挑戰、好dynamic，要應對很多突發事情。」。他亦自此確立了對機師的看法，「機師不是死板的人，雖然好多條例和程序要跟，但腦袋靈活，好願意想盡辦法做好工作」。

試揸飛機 下定決心

是次體驗更確立他想成為機師的決心。本來今年就讀理工大學三年級的他，亦給自己一個gap year，考進見習機師培訓計劃。「夢想先行」的決定，原來亦源於在澳洲的一段經歷。「當時住在飛行訓練學校宿舍，認識了一個19歲便考到（飛行學員）的師兄，啟發我原來不一定要讀完大學才能考，既然自己喜歡飛，何不省點時間，盡快做到機師呢？」

文：宋霖鈴

編輯：王翠麗

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