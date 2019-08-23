知多啲：小時遭暴力對待 長大變施虐者

實驗：兒童經觀察模仿暴力

第一次實驗，A組兒童看到成年人用槌子擊打、腳踢，辱罵吹氣不倒翁；B組成年人玩其他玩具，沒有跟不倒翁互動；C組兒童作為對照組，沒接觸具侵略或非侵略性的成年人。然後兒童被安排跟不倒翁單獨相處，實驗人員發現，A組小朋友會使用更多的暴力對待不倒翁。

相隔一年，Albert Bandura重複實驗，但過程略有不同，兒童會從影片中看到成年人毆打不倒翁後有不同後果。兒童同樣分成3組，A組看到成年人毆打不倒翁後獲得獎勵；B組是看到成年人受處罰；C組則沒有獎勵和處罰。研究人員之後讓兒童與不倒翁玩耍，結果發現，A組兒童毆打不倒翁的比例最高，B組則最低。

鮑偉豪說，「Albert Bandura的實驗證明了，當別人使用暴力時，兒童會經觀察而學習或模仿，而產生暴力行為。就如一些小朋友從小遭受暴力對待，他們長大後也可能成為施虐者。」

成人看暴力報道 或增攻擊行為

此外，另一項由傳媒暴力研究學者Rowell Huesmann、Brad Bushman的研究指出，成年人接觸到媒體發放的暴力內容，會帶來短期影響，或會增加他們的攻擊行為。鮑偉豪提醒，「如果憤怒情緒已影響生活，腦海時常回想令自己生氣的畫面，想着如何報仇、失眠、胃口變差、對人或事變得沒耐性、容易惹惱等，應尋求專家協助。」