5招平復「爆炸」情緒

一、「S.T.O.P」急救

S.T.O.P是4個詞語的縮寫，鮑偉豪解釋：「S是Stop，先停下來冷靜；T是Take a breath，深呼吸，讓情緒平復，緩和身體的激動反應；O是Observe，觀察身邊的狀况；P是Proceed，評估情况，決定下一步。譬如想像一下發怒打人、呼喝別人會有何後果？對方有何反應？還是冷靜跟對方理論好？」

不想被憤怒冲昏頭腦，就要提醒自己察覺身體的變化，當意識到自己心跳加速、面紅耳赤、手握拳頭時，立即深呼吸，讓自己冷靜下來，思考以什麼方式來回應面前的狀况。

講到深呼吸，其實當中也有技巧，利用「478呼吸法」可防止心跳過快。怒上心頭時，呼吸會變急促，代表自律神經紊亂，交感神經變得活躍，容易情緒不穩。重複以下呼吸練習5至10次，有助重整自律神經，讓心跳和呼吸減慢，重拾冷靜。

1.用鼻子吸氣4秒，吸氣時腹部微微脹起

2.閉氣7秒，讓氧氣徹底進入血液

3.用嘴巴呼氣8秒，呼氣時腹部微微收縮

二、轉移注意力

失控後容易讓人做出後悔的反應，所以當感到生氣時，可以做別的事情轉移注意力，像散步、深呼吸、打電話給朋友傾訴等。

三、換位思考

嘗試從別人的角度分析事情，如前述例子，被人踩一腳後感到生氣，此時先冷靜觀察周遭環境，客觀地判斷其他的可能，例如是否因為人多擠迫？他看不到自己？他趕時間？

四、釐清思緒

有時候只是小事一樁，就能讓人怒不可遏。此時，要問自己一些問題，例如當你認為別人是故意時，是否肯定自己沒有弄錯？有沒有先入為主？是否自己太敏感？真的有需要這麼生氣嗎？有無毋須發怒都能解決問題的方式？大吼大叫喝罵對方，是想讓對方畏懼，還是希望和他溝通？

嘗試回答這些疑問，釐清思緒，才能知道下一步該怎麼做。

五、改變既有想法

S.T.O.P法則有助處理憤怒情緒，但對於容易發怒的人來說，改變既有的想法，才是治本方法。鮑偉豪解釋，「比方說，如果被人望兩眼，就覺得對方十分無禮，莫名憤怒。這種『望兩眼=沒禮貌』的想法從何而來？什麼時候開始？是否受電影或家人影響？了解憤怒來源，可以幫助自己妥善處理情緒」。