Go Green：冇你份

【明報專訊】在8月9日的記者會上,特首林鄭在回答記者提問時指摘作為少數的示威者不介意破壞香港,因為「They have no stake in society」。我見華文媒體將之翻譯為「他們在社會上沒有位置」,總覺得不太準確。後來想起政府的諮詢文件中常用「stakeholder」這個名詞,中文翻譯為「持份者」,所以林鄭那句說話其實應該翻譯為「這個社會沒有他們的份」更為貼切,用廣東話講呢,即係「呢個社會佢哋冇份」。