林二汶：守護心中信仰

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林二汶（Eman Lam）

香港音樂女歌手、節目主持人、演員。去年憑藉專輯People Like Us獲得華語金曲獎的十大華語唱片，與岑寧兒合唱的歌曲《銀髮白》則獲得年度粵語歌曲獎。除了音樂創作，她更喜歡透過文字與圖像表達自我。■

1. 新作《最後的信仰》的靈感是什麼？

曲在10年前誕生，由藍奕邦作。詞則在去年7月完成，由林夕填。信息很直接，不談這兩個月的香港，過去或未來，生活於這片土地的港人本已有很多隱憂，樓價高企、大學畢業找不到理想工作、上不了車……就如我，入行19年，你見我是否順風順水？特別有成就？才不。但若然如此便不再選擇相信音樂的力量、不再相信音樂能表達自我，將所有信念擱置，我大概不會再唱歌了，因此堅持信仰很重要。這首歌的歌詞，願大家也能對號入座，拎幾句用得着的走。就算生於最壞的時代，所有東西也有終點。

2.你如何定義創作？

創作是一個反應。我目睹這個畫面，會作出什麼反應，再到實踐這個反應，這就是創作的整個過程。因此，創作並非無中生有，而且入行已久，音樂給予我很多答案，甚至與創作人的對談中，讓我找到不少創作的可能。

3.你認為時裝與音樂如何互相影響？

當一個音樂人的成就到達極致時，他穿的衣服就是fashion。就如Queen的Freddie Mercury，他那件白背心，不就風靡一時嗎？音樂帶動了潮流，時裝襯托了音樂。

4.你的fashion icon是誰？

Steve Jobs。他往往都是黑色上身加一條牛仔褲示人，我就是喜歡上他的簡單。

5.衣櫥中最喜歡的單品？

黑色T恤，希望它可以成為我的icon與形容詞。

6.最近有沒有歌曲以外的創作？

有。最近發布了一幅自己創作的畫作，亦用作呼應《最後的信仰》。作品表達的意思與新歌類同。圖中右方的男孩手執一束黑色氣球，代表了dark side，然而最暗黑的那隻氣球突然有小鳥破巢而出，飛往光明燈泡處。這寄寓最壞的時候，就會見曙光。悲喜正是循環不斷，猶如太極。

7.過去的創作路上，阿妹（盧凱彤）如何啟發你？

她對我的鼓勵是無人可比的，常叫我：「你寫多啲歌啦寫多啲歌啦。」那時懶惰，不怎麼寫，而她卻默默地寫。現在聽她說，pick up番，但她人已不在，離開了我才上回摩打……嗯，她的確激發我很多，很多。

8.你最欣賞阿妹的地方？

她對於我來說，是完美的，她幾乎沒有缺點。她自覺是缺點的東西，我都不認為怎麼一回事。

9.她的離開令你最大的改變是什麼？

我改觀了，而且不知道自己竟有這麼大的改觀。表面上並無兩樣，但心態與價值觀已截然不同。我真正明白到悲傷這回事，但這堂課的代價實在太貴了。

10.可給現時的香港人一句鼓勵的說話嗎？

只需要死不去，流淚都必須喝水。（《最後的信仰》歌詞）

文：王海燕

編輯/蔡曉彤

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