【明報專訊】藝術聯乘似乎是時尚界永恆不變的宣傳策略。Fendi跟Pokras Lampas和6位藝術家合作的The Ring of The Future「GraFFiti」藝術創作後,最新企劃F IS FOR… 便邀請Mr Doodle帶來全新而充滿個人風格的表演,帶出品牌與塗鴉藝術的獨特關係。