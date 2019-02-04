Design & Development：可持續不止考慮科學 「自然組合」設計流露詩意

自然，可說是這對二人組合的靈感來源。「我們雖然有不少作品以瓷器及織品為主，但仍希望能以不同素材為媒介。Maarten擅長作立體及大型作品，我則主理色彩及技術部分。我們的合作方式有點像打乒乓球，很少會同一時間主理同一系列，而是他先做一段時間，然後換人上場，像搓球般一來一往。」Guus Kusters說。

無塗層布料吸墨彩 減少水污染

記者在下雨天由阿姆斯特丹乘火車到Eindhoven，踏入Studio Maarten Kolk & Guus Kusters的工作室，是有趣的體驗——比起陽光下的面貌，陰雨的天色或許更貼合。雨水一向是個循環系統，而我們亦由全球水污染的主要源頭：布料業談起。「我們於2010年，為荷蘭Tilburg紡織博物館製作了這個Waterloop系列。當時，我們正在研究布料業，特別是染色部分的工序及發展。當中的最大問題，是所有色素及染料，會直接流入大海，走入整個水循環。」Maarten Kolk說。整個工序與業界主要製作方式之別，在於用上數碼打印而非染缸，大大減少流入水循環的污染之餘，亦減少所用的染料。「整個研發，主要集中於紗線。巿場上大多布料都經過塗層處理，令到布料難以着墨，亦少了布料與染料之間的變化。我們用上無塗層布料，呈現布料本身吸收墨彩的效果。透過濕水處理，墨彩能滲透到紗線之間，帶出一種擴散的水墨效果。」Guus補充說。

先塗釉彩後製瓷器 方法非主流

Waterloop有趣的地方，是有水墨畫味道之餘，叫人想起化學實驗時用到的色譜法（chromatography），一如他們的作品，讓科學及詩意合二為一。大部分荷蘭設計以Radical為主，用意想不到的直接實踐手段，大多帶點Kitsch（媚俗），又或趣怪；但Studio Maarten Kolk & Guus Kusters的作品則帶點古典而不失現代的詩意。詩意中的現代感，或者正正來自其科研基礎。如另一個陶瓷系列作品Waddenzee，亦呈現同樣的美學。「Waddenzee以世遺地點之一的荷蘭北部海岸Wadden潮汐為靈感。這個系列的重點是其製作方法，預先直接在陶瓷模上塗上一層cobalt blue厚釉彩，然後不斷製作瓷器如圓碟或杯子，直到模具沒有釉彩，一反主流成形後再上釉的製作方法。為了展現以釉色於系列漸變作為潮汐的比喻，我們亦拍攝了Wadden潮汐漲退的短片。」Maarten說。

不少人喜愛Studio Maarten Kolk & Guus Kusters是因為其工作體系完整，既能承接之前的概念，亦能產生新的方法。如其後設計的Marine Snow系列，該算是將Waterloop的濕水處理，與Waddenzee的潮汐概念結合。方法是將繪上魚類圖案的瓷器放入缸中，然後慢慢注水，讓釉彩擴散，是另一種水與墨的交融結合。但整個方法的重點，是瓷器上的小鳥圖案，以亡於海中露於淺灘的小鳥為本，帶出生物不斷受到威脅而死亡的景况，但用上魚拓加水墨的美化效果，緩減了殘酷及視覺衝擊。Guus說︰「這個作品，是從潮退時所看到的海洋生物為靈感。由於Wadden是泥灘而非沙灘，才會有這種視覺聯想。」這種死亡美學，亦延伸到紙雕塑作品Silent Fish，帶出生物受到威脅的環保信息。

標本展死亡美學 反思生物受威脅

Studio Maarten Kolk & Guus Kusters的作品體系發展到2015年，開始以死亡為重點。如Withering Tableware用上與Waddenzee同樣的釉模技術，帶出植物承受的環境衝擊，Herbarium Waddensea則以海藻為主題，但當中最有趣的轉捩點，是開拓了多個以標本為方法的作品。Avifauna用布料包裹以自然死亡雀鳥製成的標本，Herbarium則以自家花園採下的植物化為巨型植物標本。「我們認為這些屍體雖然令人有點毛骨悚然，但其形態帶詩意，所以想呈現兩者兼備的特質。Herbarium則有點不同，它是以我們常用的香料為主題。我們在市場所買的香料，與植物的原有形態很多時都大大不同。這種植物標本作品，希望能呈現它們的原有形態，不讓人忘本。原本我們想過以植物圖鑑的方式展示作品，但發現植物真身很大，所以才產生製作植物標本的念頭。」Maarten說。細看下，也叫人想到Maarten本身的植物攝影畢業作品。

文：Dawn Hung（www.sedimento.co）

編輯/林曉慧

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