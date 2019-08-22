土生土長時裝設計師 巴黎成名 獨愛香港幹勁

中學畢業後，Anais選擇到「4大時裝重鎮」之一的巴黎修讀時裝設計，「身邊的人無論是讀書或是旅遊，普遍都會選擇到紐約或倫敦，這兩個地方已被人好好探索過」。她這樣形容：「倫敦像一個年輕人，從音樂到文化也圍繞着youth culture；米蘭的工業節奏，卻像老人家。至於巴黎，就像個成年人，發展得最為完整。」巴黎亦正是Anais喜歡的時裝品牌發源地，「像是Nicolas Ghesquiere、Balenciaga、Alaïa、Chanel等，這些都是我最喜歡、敬重的時裝設計師與品牌」。

從讀書到工作，以至其品牌Anaïs Jourden獲The Fédération de la Haute Couture er de la Mode甄選，成為唯一進駐2018秋冬季度巴黎時裝周的香港品牌，在巴黎一步步發展的Anais，對這城市的印象是怎樣的？「從前喜歡巴黎，是根據未去過的印象，像是很喜歡的一張postcard。但當去到巴黎後，會發現跟想像不同，並不是如此glamour。他們表達自己的方式，並不像我們認知的浪漫，巴黎也不是一個旅遊城市。巴黎人可能很無禮，但其實這種態度也代表着一份誠實。他們就是不會去修飾自己，直接表達自己的想法。」

城市壓迫情緒波動 推動創作

她說：「在選擇騷場的時候，我們想把眼中的巴黎呈現，帶觀眾去看這年代巴黎人喜歡去的地方。」Anais於2012年在香港創立時裝品牌Anaïs Jourden，雖然率先在巴黎獲得知名度，不過她始終堅持把品牌基地留在香港，「香港是我長大的地方，所以我很適應這裏的人和感覺。每次當我離開香港，讓我最掛念的總是這裏的幹勁。從前我很想離開香港，是因為我很想去看外面的世界，但當我離開後，卻學懂怎樣去喜歡這個城市」。她進一步解釋兩地的不同之處，「歐洲是較少群體生活的地方，尊重他人的空間，即使一個人自己生活數天，也不會被人干擾；香港卻剛剛相反，是一個很壓迫的城市，人與人的距離很近，情緒相對也很容易被波動，很強烈。而這些情緒，亦正是我創作的推動力，所以我離不開香港」。

「港女」故事成為靈感

Anais身邊的女性朋友亦是她的靈感繆思，「我會從認識她們的故事開始，可能她是一個工作狂、戀愛怪，她可能會非常着緊男朋友對她外表的看法，無論留長頭髮，抑或指甲的形狀、顏色。她不一定是極具style的人，不過她們這些『很香港女仔』的行為，對我來說，卻充滿啟發」。Anais起勁地說：「我覺得每個女仔也有自己的想法，但可能因為外在因素，而決定她怎樣dress up自己。當我愈知道她們的心事，愈發現女仔的大腦結構很複雜。」

「香港的節奏很快，無論是人的做事方式，以及物價便宜，已可以影響到我的創作過程。」香港人的處事爽快風格，亦是Anaïs Jourden留在香港的原因。Anais舉例說：「在歐洲起版的成本可能是香港的10倍價錢，但如果在香港，即使做錯了，成本上還可以afford 得起，加上這裏的人比較靈活變通，變相可能我嘗試6次，才把最終的成品推出市面。」

龐大消費力 支撐年輕品牌

談起在香港做時裝，Anais亦帶出一個很有趣的論點，「香港人很喜歡shopping，消費不但代表他們勇於嘗試不同的時裝，這亦令香港店舖的架構相當成熟，像外國一些大型的百貨公司，可能只有1、2個員工負責buying的工作，香港的商舖卻有一整team員工負責buying，分工也相當細緻，全因為我們有着龐大的消費力，而這亦正是支持年輕品牌存在的能力」。她對有意建立品牌的年輕人有什麼建議？「我覺得每個人面對的情况，也有100萬種不同可能。我走的路不一定能夠適用於其他人身上，再加上現在的世界每年每月也在變動，我自己也在嘗試透過不同方式去做到想做的事。小時候，我也不想被人指點。」

想做就做 勿過分着眼難處

不過，Anais強調：「大家必須認清一個目標，無論在什麼地方或是國家，擁有多少資源，只要你很想去做，你總會有自己的方法，可以走近自己的夢想。這也是我給自己的推動力，接近自己所愛的圈子，我覺得時裝圈是很美麗的，無論任何一個崗位，大家也相當努力。」

「在香港經營時裝品牌很困難，可能是事實，不過大家不應該着眼太多在難處。因為對現在起步的人，或是千禧後來說，他們自出世以來，已可以透過網絡無障礙地吸收不同地域的資訊。若然還把自己界定在一個地方做時裝是一件困難的事，只會令人覺得更氣餒。香港的缺點，便是沒有一個有條理的系統去展示時裝設計師的作品，雖然在巴黎或紐約有着天生的優勢，不過，在外國做設計，也不是一件容易的事。」聽着Anais的分享，相信視野廣闊也是她的成功原因之一。

查詢：Anaïs Jourden www.anaisjourden.com

文：Vivian Lau

統籌：John Wan

編輯：林曉慧

電郵：lifestyle@mingpao.com