論盡教育：炒了羅婉儀後……

慈善團體中辦學較具規模的，有東華三院、保良局和仁濟醫院。從今次李東海小學事件的處理，東華三院算是有決斷力和建設性。它的獨立委員會頗能發掘不幸事件的成因，提出改善申訴機制，又委託香港大學社會科學院研究改善管治制度，這都是積極的一面，也是一個歷史悠久的辦學團體有承擔的表現。期望東華三院能將改善管治制度研究的成果，與全港辦學團體及法團校董會分享。本港辦學團體眾多，適合東華三院的未必適合浸信會和仁濟醫院，也未必適合宗教辦學團體，但同是辦學，總有一些共通的領域或類似情况可以參考。他山之石，可以攻玉，辦學團體之間互相交流經驗，或可為管理學校提供一個新方向。

還有多少個「羅婉儀」？

東華三院果斷地「炒」了校長羅婉儀，全港市民和教育界大致認同，但「炒」了一個羅婉儀是否就海晏河清，香港學校的校政從此風調雨順？答案當然不是。王師奶不是一個悲觀者，知道香港有很多誠摯熱愛教育的校長，但也不否認仍存在很多「羅婉儀」。林麗棠老師的死令全港教師有兔死狐悲之哀，羅婉儀的被撤職也許亦令不少校長有短暫的警惕。然而，警惕並不等於歪風消滅，長遠而言，要從制度改革入手。王師奶絕對相信，每一個願意從事教育工作的人，初心都是純潔和滿懷理想，也許想得天下英才而教育之，也許想將天下普通才能的人教化為英才，理想百分百崇高，相信羅婉儀年輕時的初心也如是。

當羅婉儀被撤職的消息傳出後，小婦人的即時反應是深層的，如果不改善法團校董會制度，不改善辦學團體的地位與權力，羅婉儀式的統治「風格」仍籠罩部分學校，不少像林老師那般被壓迫的老師仍被壓迫。羅婉儀曾是教育局資優教育組核心會員，於宣道會陳元喜小學任教時，曾獲2007-2008年度「行政長官卓越教學獎嘉許狀」，嘉許狀的評審標準是：專業能力、培育學生、專業精神和社區承擔都要有卓越表現才頒發的，證明她曾是一個優秀的教育工作者。為什麼做了校長後會變成壓迫教師的「大魔頭」？小婦人真不想用這惡詞，內心對她仍有幾分同情。「成魔」有一定的過程，也有一定的環境、因素和催生劑，當然，本身的質素和定力也決定你成仙成佛、成魔成妖。不能期望人人都是佛祖、耶穌，但希望宗教情懷能感染身居高位的教育工作者善待同事，愛護學生，校內充滿平等、共融的精神。

再強調一次，徹底檢討法團校本條例是首要，再其次盡速取消教師合約制，這也是校長「成魔」的要素。

作者簡介：不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟

wongszelai@yahoo.com.hk

文﹕王師奶

[Happy PaMa 教得樂 第255期]