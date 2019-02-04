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Happy PaMa 教得樂 第255期

Happy Pa Ma

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辣媽CEO：住大學宿舍 要家人執牀？

【明報專訊】大學放榜塵埃落定，準大學生很快就要開始校園生活。各大學都有不少迎新活動及簡介會講解校園日常，還有宿舍的住宿安排。按道理最緊張、最多問題的，應該是學生們；但事實是，在大學學生事務處及所有相關部門外大排長龍不斷問問題的，不是學生，而是他們的父母。

帶父母見工邊個敢請？

大學生活生涯，除了吸收知識，擴闊胸襟眼界之外，亦是訓練年輕人合作溝通等軟技巧，為畢業之後投身職場作好準備。說是職前訓練班，絕不為過。但如果入讀大學之後，即使住宿舍了，日常起居飲食簡單如換牀鋪被單、清潔房間，還是由家人或傭人全部包辦代勞，零食雜糧自動定時添加，猶如安坐家中一樣，究竟讀大學住宿舍的意義何在？還有那些嫌房間不夠大、冷氣不夠凍、牀褥太薄太硬、雪櫃太細、宿舍距離課堂太遠等等等等的投訴。最好笑的是父母極力爭取落力投訴時，寶貝仔女拿着手機低頭安坐，逍遙自在闊佬懶理。有沒有想過，自己的子女在教職員及其他同學眼中，會被如何標籤？

長篇大論，原因實在是看不過眼，愈來愈多年輕人不管是出席任何類型場合的面試，唯恐其他人不知道自己是個媽寶似的，不論男女，都有父母貼身陪伴。更離譜的是，接待處空間有限，父母被職員邀請離開時，更反問為什麼不能留下來。即使肯離開，堅持站在公司門口等，其實根本沒有離開過。先不講這種態度做法會否影響子女獲聘的機會（實情是當然有影響），陪着子女去面試的父母們，他們眼中面試究竟是何等危險的事，要跟孩子寸步不離？

不要怕蝕底 學到才最寶貴

即使年輕人面試表現理想，但主管老闆們一預想將來的情况，即使面試表現幾好都無用，因為知道過不了多久，不管有理無理事無大小，一旦觸及父母的神經，他們都會毫不猶豫加大力度代子女出頭，由人事部到主管到老闆一直投訴，直至拍枱賠錢走人，這全部都有可能發生。

又到了想當年的時候。我的父母對初出茅廬的我的教訓提點，是絕對不要怕蝕底，因為做得多學得多，學到的才最寶貴，經驗只能靠累積。我不是自打嘴巴，我的確講過時移世易，今時不同往日，教育子女不能一本通書睇到老，昔日教仔的那一套，今日未必適用；但做人做事的硬道理及原則，不會因為時代轉變而改變。對工作的態度、待人接物的態度、對自己要有要求的態度，很大程度來自父母的教育。所以很多問題歸根究柢，都是源於父母對子女的教育，簡單來說即是家教。

愈來愈多父母連自己的責任和角色都搞不清楚，父母的天職是保護養育子女，而我們培育子女目的亦只有一個，就是讓他們成為有能力有本事，能獨立生活，有自理能力，有獨立思考辨別是非判斷分析的成年人。

不捨不捨還須捨，作為父母的我們都必須要接受子女羽翼已豐就要離巢高飛的事實。有什麼比看見子女振翅高飛，天際翱翔更值得高興？

作者簡介：資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長

文﹕張慧敏

[Happy PaMa 教得樂 第255期]

相關字詞﹕怪獸家長 獨立思考 大學生 辣媽 辣媽ceo 張慧敏 名人kol

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