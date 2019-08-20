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Happy PaMa 教得樂 第255期

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家庭有教：讓不同政見在同一屋簷下

【明報專訊】近月不少家庭因為政治取向不同而「大吵特吵」；亦有不少家庭堅決不談政治，同枱吃飯時寧靜得連咀嚼聲也聽得見。相信無論政見如何，只要愛這個家，同一屋簷下雙方都會去保護他。美國心理學會提出以下原則，避免家人之間的討論激烈升級：

容忍尊重異見 毋須認同

1、找共通：很多時即使雙方觀點截然不同，其實大家都有共通的目標，就是為社會好。要知道對方與自己的共通之處，就務必要用心聆聽對方的關注，例如一方認為自由平等的可貴價值「對社會好」，另一方則強調維持市民日常生活和經濟發展「對社會好」；然而雙方就是共通地想「社會好」。

美國學者Kenneth Thomas和Ralph Kilmann提出「衝突解決模型」（Conflict Mode Instrument），將處理分歧或衝突的方式分為5種：競爭（compete）、遷就（accommodate）、迴避（avoid）、妥協（compromise）和合作（collaborate），其中的「合作」就相當值得借鏡。討論時雙方約法三章：

˙每人都有機會輪流表達意見，在限時內（例如3分鐘）表達自己的一至兩項見解，時間夠就一定要停

˙ 表達意見時不說人身攻擊的說話

˙ 聆聽者毋須認同對方的看法，但需要容忍和尊重

˙ 聆聽者可以作言語反映，例如A：「XX這樣做已經影響到民生，再這樣香港的經濟會愈變愈差！」B：「你覺得XX的做法影響到市民日常生活，擔心香港的經濟會愈變愈差。」

家人B未必認同家人A的說法，但家人B用言語表示理解對方的說法，同時知道原來大家都希望事情盡快平息（共通點）。如果在此共通點之上，能夠找到大家均同意的方向就更理想（例如：在經濟差的日子上，有更多人需要慈善支援，不妨捐款或當義工協助）。

2、明限制：家人在分享意見時，可能很難接受親近的人持相反意見，但我們尊重對方是獨立的個體，可以有自己的意見，因此不用堅持要說服對方，同時珍惜他們的觀點如何讓我們對議題有更全面的認識。

3、知進退：家人雙方經過一陣子交換意見後（例如10分鐘），會逐步明白大家能否找到共識；即使意見分歧，至少其中一方需要逐步終止討論，以其他話題取代，例如「好了，是時候決定明天看哪一場《玩具故事6》了」。

4、憶美好：有時在激辯後，雙方也的確會氣上心頭。要避免一時之氣進一步影響親人關係，切記不要因此取消已訂定的相處時間或約會。要做到此點，大家均不妨回憶一起從前活動的歡樂：「你記得上次看《玩具故事5》時，太空戰士跳舞多惹笑！」

願我城能盡快走出陰霾：「愛香港的人，加油！」

作者簡介：香港教育大學兒童與家庭科學中心的專家執筆，參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。

http://www.facebook.com/eduhkccfs

文﹕張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）、林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

[Happy PaMa 教得樂 第255期]

相關字詞﹕不合作運動 反修例運動 反修例風暴 政見不同 衝突 香港教育大學 張溢明 林俊彬 名人kol 家庭有教

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