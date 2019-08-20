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Happy PaMa 教得樂 第255期

Happy Pa Ma

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童途有「理」：孩子有扁平足怎麼辦？

【明報專訊】父母經常詢問物理治療師有關兒童扁平足的問題，如孩子是否因扁平足以致經常跌倒？有什麼診斷、治療及矯正的方法？應該看骨科醫生、兒科醫生或是物理治療師？如何為孩子選擇合適的鞋等。藉此機會，與父母分享一些足部發展的資訊。

在嬰幼兒階段，腳內側的皮下脂肪令足弓較隱藏。隨着孩子成長，這些脂肪逐漸減少，而韌帶、骨骼和肌肉逐漸發展，肌肉和肌腱的拉力進一步促使足弓漸漸顯現，故兒童的足弓一般在5至6歲後才比較明顯。

醫學研究表示，扁平足並不窒礙孩子的日常活動及參與各類型的運動。但如果孩子投訴內側足弓疼痛、腳部容易疲勞、夜間出現痙攣現象，又或跑步和跳躍時感到不適，父母就必須向醫生或物理治療師尋求協助。

內側足弓疼痛的原因及改善方法：

1、小腿腓腸肌跟腱繃緊：有些孩子參與很多體育運動，卻很少花時間做伸展運動。這會引致腓腸肌繃緊，導致內側足弓疼痛。多作小腿筋腱伸展運動可改善情况（圖2）。另可以用網球按摩腳底（圖3）。

2、韌帶鬆弛和內側足弓肌肉弱：這會令內側足弓的軟組織過度受壓，引致疼痛。改善的方法是穿著有內側足弓支撐的矯形鞋墊或矯形鞋，去紓緩足部內側的壓力。一般的跑步鞋都具有足夠的減震功能，防止足部內側長期過度受壓。另外，孩子可以多練習腳尖站立來強化內側足弓肌力，每次維持5至10秒，每天重複30次；還可練習單腳站立，維持5到10秒，加強腳掌肌肉對足弓的支撐和足部的本體感覺，改善平衡能力。

炎症用冰敷 僅疼痛泡溫水

如果有急性炎症的徵狀，如紅腫脹痛、肌腱和肌肉發熱，可用冰袋敷在疼痛部位15分鐘，每天3次，直至徵狀改善。如果只有疼痛但沒有急性炎症的徵狀，則可用溫水浴浸泡15分鐘以減輕疼痛。

以上提及的訓練及治療方法，會因應患者的情况而有所增減或改變。如有疑問，請向註冊物理治療師查詢。

作者簡介：香港物理治療學會兒科專研組撰寫專欄，內容圍繞小朋友成長與物理治療相關的問題。

文﹕范穎雅（香港物理治療學會兒科專研組註冊物理治療師）

[Happy PaMa 教得樂 第255期]

相關字詞﹕矯形鞋墊 矯形鞋 腓腸肌 扁平足 范穎雅 伸展運動 膝關節 物理治療 名人kol 童途有「理」

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