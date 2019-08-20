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Happy PaMa 教得樂 第255期

Happy Pa Ma

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華德物語：德國適合移民嗎？

【明報專訊】各位好嗎？由6月開始的和平集會、示威到7月裏的升級流血衝突，相信香港現已人心惶惶。上次我提到德國有兒童節目為香港現况特地做了「懶人包」，對於每况愈下的局勢，不少德國媒體仍會花大量篇幅來報道，所以香港的朋友們不要灰心，外界仍密切關注香港的民主運動發展。

我有些朋友也會預視一下最壞情况，要移民的話有多少選擇呢？除英、美、澳、加等傳統熱門選擇外，我感到意外有不少朋友向我查詢德國狀况，例如是否一定要說德文，德國生活是否像人們所說那麼美好？其實華德媽我只是一個隨遇而安的小女子，只是剛好遇到華德爸這個德國男子，所以才會在德國定居。在德生活踏入第5年，我也可以概括地分享一下我的意見吧！

德國整體來說是一個高度理性、講原則和重時間觀念的國家，無論城市規劃還是垃圾分類都是井井有條，所以大家都守規距的話，這裏的生活是挺安穩的。如果你都喜歡做模範生，你應該會喜歡這個國家，可惜華德媽是個無法整理家居大小事的人，我的長處是搗亂和製造問題，所以我用了很長很長的時間來適應呢。

「獨狼式恐襲」防不勝防

其實德國生活的好處就不用我多提了，讓我分享一下令人不安的地方吧，就是德國正處於移民湧入和融入社會的階段，近年的「獨狼式恐襲」讓人防不勝防，實在是最大的問題。舉一個最近的例子——在不足兩星期內發現相似的「鐵路站謀殺事件」。7月21日在Voerde車站，一名塞爾維亞裔男子在一名女子背後伺機在列車入站時推她落路軌，那名女子當場死亡；7月29日在法蘭克福中央車站，一名厄立特里亞人以相似手法推了一名母親及其兒子下路軌，當時有高速列車入站，那名母親能捲入避車位置而保命，但其8歲的兒子則遭遇不測。這兩宗事件無不令我心寒，暑假正值出遊季節，我也計劃了帶華德兄妹四處去，而妹妹正正是「坐唔定」的年紀，所以近日我在火車站時都非常警覺，常常留意四周有沒有可疑人物，盡量避免自己成為這些「隨機恐襲」的受害人。

硬件未盡完善 公民質素佳

總括而言，德國的硬件上未做到對市民全面保障，例如車站仍是舊式設計（逃票/跳軌仍是相當容易）、閉路電視也是少之有少、兒童習慣在放羊式的成長環境等等，所以不法分子能鑽空子的地方實在太多太多了！萬幸的事，這邊的公民質素仍佳，熱心市民在警察未到場已把上述那兩名兇徒制服，至少沒讓他們逃過法律的審判。但這樣神經質的戒備真的令人身心俱疲，所以我某程度上跟西鐵沿線居民感同身受，希望下篇文章我能跟大家分享一個愉快的德國火車之旅吧！

作者簡介：年輕媽媽，在德國經歷了懷孕、生產、坐月、育兒等種種經驗，日常最愛寫下兒女的一切，好讓將來能夠好好回味

文﹕華德媽

[Happy PaMa 教得樂 第255期]

相關字詞﹕德國 移民 華德媽 名人kol 華德物語

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