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Happy PaMa 教得樂 第255期

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特教樂與路：小吉的頭盔

【明報專訊】小吉今年8歲，患上一種罕有病症——「22q13缺失症候群」，這是一種微小染色體缺失症候群。患者大多發展遲緩、低張力、智力及語言發展有障礙、忍耐痛楚的能力特強；部分患者會有腦癇。　　　

小吉患有腦癇，有一段日子發病頻密，所以他需要佩戴保護性的頭盔。這頂藍色的頭盔有一層厚厚的塑料，外形像跆拳道的護頭頭盔，雖然它不是密不透風的設計，但穿戴一會已經滿頭大汗，加上他的病症排汗特別大。戴上頭盔的小吉總會引來途人奇異的目光，有些會問小吉的父母孩子患上什麼病，有些途人會特別關顧小吉，盡量避免撞倒他。後來，小吉發病次數少了，小吉媽媽不再讓他戴頭盔，她說：「我不想他弄得滿頭大汗，更不願他承受別人奇異的目光。」

小吉長得俊朗，在旁人眼中實在與普通孩子無異。因肌肉低張力的緣故，他比其他小孩需要更花力氣去走動，同時也容易覺得累，因此，他總給人一種懶洋洋的錯覺。有一回，媽媽帶他到公園玩滑梯，他慢慢地一步一步爬上梯架，後面湧上來的孩子覺得不耐煩，便分別從他兩旁鑽過去，小吉媽媽見到了，當下焦急不已，大聲勸喻小朋友慢點走，怎知在旁的媽媽們便開始嘮叨起來，怪小吉媽媽過分緊張，說什麼把孩子寵得翻天等，小吉媽媽聽後不是味兒。又有一次，小吉媽媽聽治療師建議多讓小吉爬樓梯，於是她便鼓勵小吉多溜幾回滑梯，並在旁不斷提點小吉提高大腿，其他媽媽看到了，便說：「玩遊戲吧，用不着軍訓呢。」小吉媽媽知道孩子協調能力弱，需要別人從旁提示，旁人的誤會讓她覺得委屈。

打兒手板 痛在媽媽心

小吉很好奇又喜歡探索，對周邊的事物都喜歡觸摸一番，小吉爸媽常要提點他手要放好。有一回，小吉不小心拍到一個老婦人，老婦人非常不悅，小吉媽媽連忙向她解釋，可是老婦人的家人要求小吉向老婦人道歉，小吉媽媽很是為難，因小吉沒有口語表達的能力，便代小吉向老婦人賠不是。怎知道，老婦人的家人要求小吉媽媽打小吉的手板，要讓小吉明白拍打別人是錯的。老婦人一家多番的糾纏讓小吉媽媽急得差點哭出來，他們堅持不能錯過「教導」小吉的機會，最後小吉媽媽萬般不願地打了小吉手板一下，可是天真的小吉根本不理解發生何事，加上耐痛的能力特強，只覺得媽媽在跟他玩，還滿足地笑。老婦人一家看到這裏，更加惱起來，罵的說話更難聽。小吉不痛，但小吉媽媽是撕心裂肺的痛。

夫婦坦誠溝通 頭盔從此消失

自這事件後，小吉爸爸要求小吉以後出外都要戴回那頂藍色的頭盔。可是兩夫婦對於戴頭盔持有不同的立場。

小吉爸爸：「戴上了頭盔，別人就會識別他是『特殊』的孩子，可能會對他多一點包容。我雖然不想別人標籤他，但我不願再解釋，因為大部分的人都不願意去了解。」

小吉媽媽：「我不想小吉從小就要接受這些奇異的目光，也不需因為那頂頭盔而獲得別人的包容或可憐。我希望我的孩子能在互相尊重的環境長大。我會繼續帶他去公園、逛商場。孩子做得不對，我們有責任教好他。」

夫婦倆坦誠的溝通終讓那頂藍色的頭盔在街上消失。

作者簡介：擔任特殊學校老師逾廿載，現任教於香港紅十字會瑪嘉烈戴麟趾學校，盼藉特教生涯的經歷，宣揚「有教無類」的精神。

文﹕譚蘊華（特殊教育老師）

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