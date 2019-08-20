背山傲海：幫助孩子發展興趣特長

跳繩特長成為事業

幾年前我認識了一個年輕人Ken，他自小就不愛讀書，成績很差。好不容易捱到中三，卻又升不了中四。心灰意冷之下，Ken便向家人提議輟學，投身社會。Ken輟學後，在一年多內曾做過十多個行業，但都做不長。當時他的人生沒有目標也沒有樂趣，幸好，還有一樣東西讓他念念不忘，那就是他在中一時學過的花式跳繩。這是他唯一感興趣和擅長的事。

後來Ken決定把花式跳繩作為發展方向，由於這是自己的興趣和特長，他不單可以堅持下去，並且取得了成功。現在的Ken，是一間花式跳繩會的教練總監，為許多學校提供訓練課程，學生無數，當中更有贏得世界跳繩冠軍的。Ken的例子告訴我們，與其逼孩子在沒興趣沒能力的學業上苦捱，不如好好地幫他發展一項興趣和特長。這份興趣特長最後有可能成為他的事業，甚至為他帶來成功。

即使孩子發展的興趣和特長最終沒能成為他的工作，也不是毫無用處。我另一個年輕朋友阿豪的經歷就是一個很好的例子。阿豪小時候也是不愛讀書的人，他的會考成績只有3分。但他對武術感興趣，也有天分特長，長大後他成為世界冠軍。然而他退役後並沒有成為武術教練，而是轉投商界，現在已是某大企業的高級業務發展經理。

運動員憑堅毅成功轉投商界

阿豪說為了提升技術，運動員不會掩飾自己的無知，不會羞於向人請教。這種不恥下問虛心求教的心態，幫助他順利轉型商界，並取得成功。阿豪認為武術鍛煉也塑造了自己堅毅的性格，使他能克服困難，堅持到底。會考只有3分的他，後來繼續進修，今天他已是運動訓練教育專業學士、文學碩士及行政人員管理碩士，並且當選香港十大傑出青年。阿豪經常以自己的經歷，鼓勵青年人盡可能發揮自己的興趣和長處，這對將來從事任何職業都會有幫助。

不少孩子都有一些特別的能力和興趣，但這些能力興趣由於和學校的考試教學無關，因此家長就覺得沒用，不重視不珍惜。正因家長只把焦點放在迎合學校的應試教育要求，只看到孩子在學校做得不好的一面，卻忽略了他做得很好的其他方面。其實不是每個孩子都可以或必須適合這個應試教育模式，當他們無法在這套單一高壓的應試教學中獲得進步和成長，家長就更應該讓他們有更大更多可以發揮自己那些特性特長的空間。如果他喜歡跳繩，放學後多讓他去跳，不要逼他去補習；如果他喜歡武術，周末幫他報功夫班而不是英文班。如果你的孩子是喜歡和擅長游泳的「魚」，家長應做的，是為他創造更多在江海中暢游的機會，而不是逼他和別人一樣去運動場練跑。

作者簡介：深信有教無類，毅然放下直資中學校長的高薪厚職，成立免費補習天地，助基層學童補習；近年亦大力推動「無牆教室」。

文﹕陳葒（「陳校長免費補習天地」創辦人）

[Happy PaMa 教得樂 第255期]