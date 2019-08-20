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Happy PaMa 教得樂 第255期

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升學攻略：幼稚園及小學篇

【明報專訊】■樂基英文語境較好 揀禮幼有利直升禮小

問：小女9月將升K1，已於九龍禮賢學校幼稚園部註冊，但剛收到樂基幼兒學校（駿景園）通知有位，將來會計劃考直資或私校，哪一間幼稚園較合適？哪一間語境較好？

答：樂基幼兒學校（駿景園）為私立獨立幼稚園，比較重視英普、品德培養及知識學習，用的是綜合教學法。九龍禮賢學校幼稚園以孩子為中心，課程按幼兒的發展、興趣、能力而編制，最多畢業生升讀的小學為九龍禮賢學校。本人曾於喇沙書院教過由九龍禮賢學校（小學）轉來的學生，品德程度都不錯，相信禮賢幼稚園亦應該辦得出色。雖然樂基可能英文語境較好，但無直升小學，而禮幼有很大機會直升上禮小，加上重視均衡發展，值得考慮。

■20分報聖馬太機會大 先取易再部署

問：小兒將於今年9月參加小一自行派位，本人可選34或41校網，亦是觀塘路德會聖馬太學校的畢業生，會否建議小兒於自行收生階段報此校呢？小兒為首名子女，沒有宗教背景，請問可以推介上述2校網的小學及提供選校策略嗎？

答：本人是實用派，策略是先報最易取錄你子女的小學，然後再部署。依這策略，我提議你先替兒子報讀去年在48校網排名3（世襲超收額排位法）的路德會聖馬太學校，因你兒子有20分，應有頗大機會被取錄的。34校網可選沒有宗教背景的馬頭涌官立小學或保良局何壽南小學；41校網可選九龍塘官立小學或華德學校。因你兒子只有15分，41校網實在不多選擇。

■搬校網勝算不大 15分報雨川較實際

問：本人住89網，來年9月兒子參加小一自行派位，手持15分，心儀的有聖公會馬鞍山主風小學、保良局雨川小學，另想一博91網的沙田第一城胡素貞博士紀念學校。如自行填一胡，乙一填主風可行嗎？還是搬到91網再博1-1-1？

答：用世襲超收額來排位，聖公會馬鞍山主風小學在89校網11間學校排第3，保良局雨川小學排第5，所以如果你兒子有15分，申請主風多是陪跑，申請雨川則比較實際，因該校沒有宗教背景，15分仍可博，如果你自行填胡素貞博士紀念學校，統一派位首選主風，會是「0-1-1」，申請胡紀主風都恐落空，前者分數不足，後者顯示你缺乏誠意。至於搬到91校網博「1-1-1」，仍然只是得個博字，機會未必高過申請89校網主風。

作者簡介：喇沙書院前副校長、資深教育工作者（歡迎查詢幼稚園及升小問題，電郵：happypama@mingpao.com

文：趙榮德

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