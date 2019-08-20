副刊
Happy PaMa 教得樂 第255期

Happy Pa Ma

下一篇 上一篇

全方位準備 幼升小無縫銜接

【明報專訊】香港小童群益會服務總監（幼稚園駐校社工服務）兼註冊社工鄭惠君表示，孩子升小一，家長往往花最多時間在挑選書包、開學文具上，反而忽略了其他細節位，她再三叮囑，想孩子無縫銜接，家長除了熟讀物品篇外，其實自理篇、功課篇和社交篇都不能不知，確保全方位做足準備！

◆物品篇

1. 宜選護脊輕身書包，不建議使用拉杆書包

2. 文具要盡量簡約，不宜花巧，免孩子上堂分心

3. 筆袋較筆盒好，因筆袋不慎跌落地也不會發出巨響；選透明筆袋更佳，方便孩子找到所需文具

4. 準備一個F4尺寸的兩層拉鏈文件袋作功課袋，一層放功課，一層放通告

5. 所有物品均需要貼上姓名貼或寫上名字

◆社交篇

1. 提醒孩子禮多人不怪，時刻要對教師和同學有禮貌，這樣才受師生歡迎

2. 鼓勵孩子大方分享，開學初期，不妨準備一些獨立包裝的零食讓子女帶回學校跟同學分享，有助結識新朋友

3. 家長也應盡量參與學校所有迎新活動，認識其他家長，並建立群組，互相支援

◆功課篇

1. 準備一個兩層文件架

2. 做功課之前，把所有需要處理的功課整齊疊好，全部放枱面

3. 每完成一項功課，便在手冊欄上加「單剔」，並放在文件架的上層

4. 遇到不懂做的題目，先用便條紙標示，並放在文件架的下層，稍後才請教家長。若有功課未完成，便需要在手冊欄上以「單剔加點」作記號

5. 完成所有功課後，要逐一檢查，當每題都做妥，便把手冊欄上的「單剔」轉為「雙剔」，隨之就可放入功課袋，再放入書包內

◆自理篇

1. 與孩子一起預習收拾書包，辨認課本、作業及個人用品

2. 提醒小朋友小息時間必須運用得宜，先上洗手間，才吃零食、玩樂

3. 指導小朋友如何自行上洗手間，包括廁格怎上鎖解鎖、個人清潔技巧、提醒蓋上廁板才冲水，以及必須洗手等

4. 學習在午膳後，使用濕毛巾簡單清潔餐具

[Happy PaMa 教得樂 第255期]

上 / 下一篇新聞

消暑奇「冰」 紅豆甜蜜助攻
消暑奇「冰」 紅豆甜蜜助攻
香港冰史：開埠冰塊來自美加
香港冰史：開埠冰塊來自美加
馬鞍山避暑 訪最cool「英雄」
馬鞍山避暑 訪最cool「英雄」
山跑好手謝芷蕙 跨山越嶺 跑出一片天
山跑好手謝芷蕙 跨山越嶺 跑出一片天
後記：跑到「好攞命」 堅持信念
後記：跑到「好攞命」 堅持信念
拆牆築台+掩眼法 家居變大
拆牆築台+掩眼法 家居變大
知多啲：做收納地台要看樓底高度
知多啲：做收納地台要看樓底高度
名人親子：不催谷 不考證書 培養閱讀 呂慧儀拒做虎媽 給「Boss」一個快樂童年
名人親子：不催谷 不考證書 培養閱讀 呂慧儀拒做虎媽 給「Boss」一個快樂童年
好書推介：親子共讀 了解孩子眼中世界
好書推介：親子共讀 了解孩子眼中世界
本周Focus．採訪手記：跳出考試框框 追夢活出精彩人生
本周Focus．採訪手記：跳出考試框框 追夢活出精彩人生
活動推介：加深認識罕見病 慈善跑為病童籌款
活動推介：加深認識罕見病 慈善跑為病童籌款
活動推介：營養師講解 0至3歲飲食貼士
活動推介：營養師講解 0至3歲飲食貼士
重要日子提提你！
重要日子提提你！
索取Happy PaMa教得樂禮品
索取Happy PaMa教得樂禮品
好去處：最百厭點心回歸 小新舉雲吞搖屁屁
好去處：最百厭點心回歸 小新舉雲吞搖屁屁
熱辣消息：微縮模型 重現港產片世界
熱辣消息：微縮模型 重現港產片世界
家家有禮：爽脆朱古力杯 快樂升溫
家家有禮：爽脆朱古力杯 快樂升溫
問專家：穿衣要「密封」 孩子缺安全感？
問專家：穿衣要「密封」 孩子缺安全感？
童讀好書：與恐龍獅子做同學 閱讀上學趣事
童讀好書：與恐龍獅子做同學 閱讀上學趣事
延伸閱讀
延伸閱讀
童繪遊樂場：不簡單的簡筆畫
童繪遊樂場：不簡單的簡筆畫
小一準備：預演課堂生活 調節心態 踢走焦慮 開心升小
小一準備：預演課堂生活 調節心態 踢走焦慮 開心升小
升學攻略：幼稚園及小學篇
升學攻略：幼稚園及小學篇
背山傲海：幫助孩子發展興趣特長
背山傲海：幫助孩子發展興趣特長
特教樂與路：小吉的頭盔
特教樂與路：小吉的頭盔
媽媽維特：星星寄我心
媽媽維特：星星寄我心
民房四寶：孩子，回家吃飯吧
民房四寶：孩子，回家吃飯吧
華德物語：德國適合移民嗎？
華德物語：德國適合移民嗎？
自在講媽：蝙蝠俠攀高牆
自在講媽：蝙蝠俠攀高牆
童途有「理」：孩子有扁平足怎麼辦？
童途有「理」：孩子有扁平足怎麼辦？
家庭有教：讓不同政見在同一屋簷下
家庭有教：讓不同政見在同一屋簷下
辣媽CEO：住大學宿舍 要家人執牀？
辣媽CEO：住大學宿舍 要家人執牀？
論盡教育：炒了羅婉儀後……
論盡教育：炒了羅婉儀後……