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Happy PaMa 教得樂 第255期

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小一準備：預演課堂生活 調節心態 踢走焦慮 開心升小

【明報專訊】新學年尚有10多天便開始，各準小一生，Are You Ready？面對全新的學習環境，不單小人兒要作好全方位準備，家長亦需要調節心態。專家提醒，家長應理解子女在升小初期，或會有情緒問題，未必能立即進入狀態，父母應給予體諒和支持，否則家庭隨時變戰場，損害親子關係。

文︰許朝茵、沈雅詩

小模特兒︰Nash、Eddy、Elvin、Jayla

小朋友升上一年級，父母大多集中在學業上而忽略了他們的心理問題，但其實學習的環境改變，往往出現的心理問題遠比學業問題大。臨牀心理學家葉妙妍（Sarah）指出，孩子升上小學後，由於上課時間、課堂模式、功課量，甚至朋友等，跟從前都不同，這些都有可能成為壓力來源， 孩子一旦不能適應，有可能觸發焦慮情緒。

學習模式改變 或觸發焦慮

「孩子由幼稚園升上小學，上課時間長了很多，需要的專注力亦較高，而課堂規矩以至老師的要求，也一定較幼稚園嚴格，比如小學生需要在限定時間內完成午膳，亦要自行執拾書包，處理功課、手冊、回條等。加上開學初期，小朋友面對陌生的環境和同學，感到忐忑不安，是很常見。」Sarah說，若小朋友的情况嚴重至失眠、食慾不振、情緒波動、出現無故痛症或不願上學等問題，則代表可能有焦慮情緒，家長宜向專業人士求助。

別以為升小只是孩子個人的事，處理不善，隨時牽連整個家庭。Sarah曾處理類似的個案，她憶述，當時有一名因兒子升小而飽受煎熬的媽媽前來求助，「男童以前念的幼稚園很輕鬆，沒有什麼功課，但升上小學後，每天最少有5項功課，若字體不端正，又會被老師罰『改正』，要重寫5次，男童因而大感吃不消，每晚都哭着說不想做功課。由於媽媽是在職家長，每晚放工後，仍要和兒子在功課上拉鋸，於是便經常忍不住大發脾氣，覺得很困擾」。

後來Sarah建議男孩在小息時間，先完成較易的功課，晚上待媽媽回家後，才一起完成較複雜的功課，並提醒他字體要寫得端正，避免被罰改正而多做一次。她說，小男生用上這些方法後，漸漸不再抗拒做功課，親子關係也有所改善。

執書包穿校服 營造期待心情

然而，Sarah稱不想家庭成為父母與小孩間的戰場，最理想的方法還是未雨綢繆。她鼓勵爸媽在開學前，抽空跟子女一起研究課堂時間表及手冊，讓小朋友對小一生活有基本概念，亦可運用遊戲加深孩子對課堂規矩的認識，「可和子女玩角色扮演遊戲，家長扮老師，小孩做學生，讓小朋友具體了解上課模式，例如發問前要舉手等」。另外，也可以和子女一起執書包、筆袋及試穿校服，助小孩營造期待開學的心情。若情况許可，更可跟子女預習上學路線，為開課做好準備。

適度關心 藉遊戲問上學情况

不過，Sarah提醒家長，關心也要適可而止，否則同樣會為孩子增添壓力，「如果孩子每天回家後，也被家長緊張問及課堂情况，這些緊張的情緒或會感染孩子，令他們感到有壓力，不想回應」。想了解小朋友上課情况，她提議在輕鬆愉快的氣氛下，例如跟孩子玩耍時簡單問幾句。當小孩回答時，爸媽應多聆聽，別給予太多意見或批評，否則或會令孩子不願再說，怕被父母認定自己能力差；但如果孩子不想回應，家長亦不要追問，可留待另一合適環境下，才再作了解。

[Happy PaMa 教得樂 第255期]

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