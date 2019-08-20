副刊
Happy PaMa 教得樂 第255期

Happy Pa Ma

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延伸閱讀

【明報專訊】《我盼望…》

內容：這是一本有關父母對孩子寄望的繪本。書中以簡單的文字，如「我盼望，你往上飛，比掉下來還要多；我盼望，你抱抱比煩惱多……」講出父母對孩子的祝福。共讀這書除了能讓小朋友體會爸媽的愛，也提醒父母，在子女升小一的過渡時期，莫忘教養的初心，不要成為「怪獸家長」。

作者：艾美‧克蘿思‧羅森朵

繪者：湯姆‧利希騰赫德

譯者：陳信宏

出版社：字畝文化

《爸爸，上學囉！》

內容：一個有關上學前準備的小故事，女兒和爸爸的角色交換，由女兒喚醒爸爸起牀，再安排吃早餐換衣服上學去，告訴孩子父母照顧如何無微不至，也令父母多體諒小朋友上學前，因為種種原因而諸多拖延。

作者／繪者：戴夫‧哈克特

譯者：陳銘驤

出版社：道聲

《小孩為什麼要上學？》

內容：故事背景假設在中世紀的農村，國王因為受不了孩子的調皮搗蛋，於是想方法讓孩子「忙碌」，便與各領域的專家討論，希望教導什麼樣事物給孩子，在討論過程中呈現了「科目」的概念。並透過與生活經驗結合的授課方式，展現學習之於生活的關係，像是使用雞、石頭、蘋果學算數、在城堡的護城河釣魚等等。

作者／繪者：艾瑪‧迪烏特

譯者：黃婷涵

出版社：大穎文化

《記事情》

內容：將橫跨幾千年來的文字和紀錄演變精華，濃縮成圖畫故事，例如古人首先用草繩打結來表示打獵成果，之後再刻在岩壁上，及後發展至刻畫於器具上，然後發展至獸皮上。從發展過程中讓孩子了解文字和記事的演化，同時提醒孩子學習文字的用處和樂趣。

作者：余麗瓊

繪者：朱成梁

出版社：信誼基金

[Happy PaMa 教得樂 第255期]

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