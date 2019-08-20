童讀好書：與恐龍獅子做同學 閱讀上學趣事

了解學校 減低疑慮

「小朋友入讀小一，要上新學校，面對新環境以及不熟悉的地方和人，會感到很緊張，看合適的繪本便有助紓緩他們的緊張情緒。」繪本閱讀推廣人黃芓程（Carmen）說。而去年才出版的《開學了，學校也好緊張！》，嘗試以學校的角度去告訴小朋友上學第一天的流程，給準小學生一點心理準備。書中主角——道格拉斯國民小學，是一家新開的小學，學校對什麽是學生、什麽是課堂原本一無所知，於是對校工訴說了自己的憂慮。

開學第一天，突然迎來一大批小學生，在校上課、小息、午膳，有小朋友如魚得水，也有焦慮的小朋友沉默不語。然後午飯時候，有健談的人兒說了個笑話，自己笑得牛奶由鼻子中噴了出來，引得原本擔心的小朋友也笑出來，學校也「不得不承認，那個笑話真的很好笑」。Carmen說，繪本中的學校是可愛的小角色，能令小朋友對學校產生親切感，「故事好輕鬆，告訴了小朋友，其實不止是他們，學校也好緊張，也在適應中」。

至於《騎著恐龍去上學》，則是另一個有關快樂上學的小故事。「這書特別適合小男孩，他們普遍都愛恐龍和車子相關的故事。」Carmen推介說。故事講述「史派修學校」的小朋友每天都會乘「校車」上學，但「校車」並沒有輪子，又不會噴廢氣，因為牠是一隻小雷龍。

不過，由於牠體型太龐大，不時會撞到架空的天線，或是把道路踏壞，學校因此不時被罰款，最後唯有叫小雷龍不要再接載學生，甚至不要再踏足學校。「恐龍做不到校車，開始時也很不開心呢！」Carmen說，結果在因緣際會下，小雷龍當上了遊樂場，再次跟小朋友相聚，「爸媽們可以鼓勵小朋友，面對挫折，不用太快氣餒，說不定很快會有轉機呢！」

另外，她又推介《小熊的小船》，讓小朋友了解到成長是必然的事實，有時雖然我們不能改變現實，但能嘗試改變自己心態，用另一個角度去面對。故事中的小熊原本有一隻紅色的小船，每天牠都會乘小船在湖中午睡及釣魚，但小熊一天一天的長大，船卻沒有跟着長大，直到有一天，小熊坐上小船卻沉到了湖底，才發現原來小船已經不能再坐了。

「小熊長大了，雖然仍然喜歡小船，但卻不得不放棄，生活上亦要面對改變。」Carmen說：「但其實改變能帶來新的可能，就如小熊在結局中做了新船給自己，給予自己力量。就如小朋友在獲取知識中擴闊了眼界，就有力量繼續向前走。」

小朋友上小一，除了適應新朋友和新環境，驟增的功課和測驗也不容忽視，「始終幼稚園是着重玩樂中學習，升上小一，科目多了又深了」。大兒子即將升讀小三的Carmen分享道，她建議爸媽們，可以跟子女一起探討「為什麽要返學呢」，從而帶出追求知識的快樂。

學習文字 應循序漸進

《不會寫字的獅子》就是一個講述獅子學懂知識的重要和樂趣。故事中的獅子先生不會寫字，一天遇上了一隻喜歡看書的女獅子，獅子先生想給她寫一封情信，但自己不會寫字，於是叫猴子、河馬，甚至糞金龜替他寫，但動物們都是從自己角度出發，例如猴子在信中邀請對方一起吃香蕉，糞金龜則邀請女獅子一起吃牛糞，獅子不滿意卻又很無奈。

Carmen分享道，有些小學的抄寫功課比較多，令小朋友很抗拒寫字，「家長可以引導小朋友思考，告訴他們文字是很好的工具，可以讓他們認識朋友，同時又能抒發感受，是很有用的呢」。

不過她指出，文字雖然是有用，但學習時要循序漸進。她試過主持家長工作坊時，遇到急於想子女多認字的父母問她：「小朋友升小學了，還在看圖畫書，不是應看文字書的嗎？」她建議，初小的小朋友可以繼續看圖畫書，因為不少繪本，雖然文字不多，但當中包含很大的意義，「很多圖畫書也很注重細節，圖畫不止是用於輔助文字，而是有另一層意義，家長可以問問孩子當中的細節，看後有什麽感受，這些也可以提升小朋友的閱讀能力。」

文︰譚凱韻

■好書推介

《騎著恐龍去上學》

作者：劉思源

繪者：林小杯

出版社：步步

《小熊的小船》

作者：伊芙‧邦婷

繪者：南西‧卡本特

譯者：劉清彥

出版社：台灣東方

《開學了，學校也好緊張！》

作者：亞當‧雷克斯

繪者：克里斯汀‧羅賓遜

譯者：劉清彥

出版社：小天下

《不會寫字的獅子》

作者：馬丁‧巴兹塞特

繪者：馬克‧布塔方

譯者：吳愉萱

出版社：米奇巴克

[Happy PaMa 教得樂 第255期]