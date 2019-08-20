問專家：穿衣要「密封」 孩子缺安全感？

答：從這媽媽的角度來看，小朋友這份固執除了可能是缺乏安全感和焦慮帶來的問題，也像強迫症患者的行為，所以他才會這樣擔心。

孩子或對自己要求高

首先我們撇除這是病態的行為，看看孩子的堅持是否只是因為要求完美、對自己要求高。這個動機其實是很不錯，問題也不大。家長可以問孩子：「把鈕子全扣上，和扣剩一些，有什麼不同？」看看他能否表達出自己的想法。可能孩子會說，這是教師的要求，或者這樣較漂亮，都可以讓家長了解到箇中原因。不過，家長毋須再向該原因深究，反而可以淡化這件事，例如當他下次再這樣做，不要刻意再提及「你又這樣……」，因為你愈提起，只會愈加深他的注意。如果有一兩次孩子沒有如往常般穿衣服，你可以稱讚他：「原來這樣穿都很好看、感覺很整齊啊！」讓他明白「完美」其實還有另一些定義。

影響生活 可向專家求助

不過，如果這行為一直持續，甚至令他日常生活受影響，家長便應注意。舉個例，有些人外出時會反覆檢查門窗有沒有鎖好，他只是一個比較緊張的人；但如果他花半小時一直不斷檢查，甚至上街後行了幾步又要回家看看，意識上不斷糾纏在這個行為上，便會影響他的生活。所以，家長要留意孩子是否花太多時間反覆處理某些事，令他的作息時間、社交生活等受到影響。如是，可以聯絡兒童及青少年精神科專家，進一步了解孩子情况。

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文：顏燕雯

資料提供：香港小童群益會（港島東區及營舍服務）服務總監王美玲（註冊社工）

[Happy PaMa 教得樂 第255期]