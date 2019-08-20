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Happy PaMa 教得樂 第255期

Happy Pa Ma

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熱辣消息：微縮模型 重現港產片世界

【明報專訊】在光與影的協奏下，電影世界為大小朋友們帶來一幕又一幕的歡笑、奇趣、讚歎，以至經典。今個暑假，ELEMENTS圓方以電影的光影世界為主題，透過不同的藝術裝置，為大家打造獨一無二的精彩體驗。其中微型經典電影場景，更是不少香港人的集體回憶！

4經典電影作藍本

場內共展出4部經典電影作藍本的微型藝術作品，包括微型藝術家陳鴻輝的《戲院》，他以1976年上映的《半斤八両》首映為主題，以1：76的比例巧妙地製作華麗大戲院當年上映電影的情景。熱鬧的熟食小販檔、熙來攘往的街道，令人目不暇給。

另一位微型藝術家李來有，則以1980年代《秋天的童話》為題材，浪漫的黃昏燈光，加上以1：12比例縮小的周潤發及鍾楚紅，重現這部經典電影的片末，男女主角在海邊餐廳重逢的感人情景。而1990年代《黃飛鴻》電影系列盛極一時，在微型藝術家蔡璧龍、何國添的微型作品中，就有迷你李連杰飾演的一代宗師在寶芝林醫館前，威風凜凜地練功及準備舞獅的情景，陽剛氣十足。

另一個微型藝術作品《羅記皮鞋》由微型藝術家陳翠微所創作，靈感來自2010年上映的柏林影展得獎電影《歲月神偷》。作品重塑了數十年前的香港，只有約15厘米高的任達華及吳君如在鞋店前和兒子吃晚飯的場景細緻呈現，場面溫馨。

■INFO

Cinematic ELEMENTS光影世界

日期︰即日至9月1日

時間︰上午10:00至晚上10:00

地點︰ELEMENTS圓方金區

整理︰沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第255期]

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