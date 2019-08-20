副刊
Happy PaMa 教得樂 第255期

Happy Pa Ma

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本周Focus．採訪手記：跳出考試框框 追夢活出精彩人生

【明報專訊】我經常到不同學校採訪，通常以主流學校居多，但最近就去了香港紅十字會瑪嘉烈戴麟趾學校一趟，那是一間特殊學校，專服務身體弱能的兒童。那次，是為了訪問一名南亞裔學生摩菲亞，他雖然天生患有肌肉萎縮症，卻當上了繪本作家。這個訪問，我有兩個很大的體會，一是我更加確信上天很公平，不論貧富傷健，在每個人身上，總賜下一種獨特的才華；二是特殊學校的教師格外有愛心，對學生已經不止於知識的傳授，還有很多身體上的照顧。

摩菲亞雖然四肢癱瘓，只有10根指頭可以活動，但他的美術創意卻沒有因而困住，在電腦軟件的輔助下，他一樣畫出很多漂亮的圖畫，水準之高，更可化成繪本插圖。這又不禁令我想起《Happy PaMa 教得樂》其中一位專欄作家陳葒，他在多篇文章都提及，我們應該重視培養孩子的興趣特長，而並非只着眼於他們的短處。

改變思維 容許「發夢」

摩菲亞的伯樂是他的中文科老師譚蘊華。譚老師看得見這個男生在寫作及繪畫方面有興趣，於是鼓勵他抓緊夢想，同時努力替他尋找出書的機會，結果摩菲亞真的被出版社「睇中」，夢想成真。

今時今日，我們很容易埋怨青年人無目標、無理想，尤其是讀書不成的那批。但撫心自問，想當年他們還年幼時，我們有容許過他們「發夢」、追尋夢想嗎？正如陳葒校長所言，一切的能力和興趣，只要和應試制度無關，家長甚至乎老師都會覺得沒用，不值一提。久而久之，孩子長大後便慢慢連自己的志趣都忘掉，失去了人生方向。有今日的果，全都是昨天的因所造成的，要救我們的下一代，首先要家長、教育界一起改變思維。

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第255期]

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