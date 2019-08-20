本周Focus．採訪手記：跳出考試框框 追夢活出精彩人生

摩菲亞雖然四肢癱瘓，只有10根指頭可以活動，但他的美術創意卻沒有因而困住，在電腦軟件的輔助下，他一樣畫出很多漂亮的圖畫，水準之高，更可化成繪本插圖。這又不禁令我想起《Happy PaMa 教得樂》其中一位專欄作家陳葒，他在多篇文章都提及，我們應該重視培養孩子的興趣特長，而並非只着眼於他們的短處。

改變思維 容許「發夢」

摩菲亞的伯樂是他的中文科老師譚蘊華。譚老師看得見這個男生在寫作及繪畫方面有興趣，於是鼓勵他抓緊夢想，同時努力替他尋找出書的機會，結果摩菲亞真的被出版社「睇中」，夢想成真。

今時今日，我們很容易埋怨青年人無目標、無理想，尤其是讀書不成的那批。但撫心自問，想當年他們還年幼時，我們有容許過他們「發夢」、追尋夢想嗎？正如陳葒校長所言，一切的能力和興趣，只要和應試制度無關，家長甚至乎老師都會覺得沒用，不值一提。久而久之，孩子長大後便慢慢連自己的志趣都忘掉，失去了人生方向。有今日的果，全都是昨天的因所造成的，要救我們的下一代，首先要家長、教育界一起改變思維。

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第255期]