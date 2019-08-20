名人親子：不催谷 不考證書 培養閱讀 呂慧儀拒做虎媽 給「Boss」一個快樂童年

文︰顏燕雯

作為女藝人，每每要求自己以最完美一面呈現在觀眾眼前，但當了媽媽後，在意的焦點也許會不一樣。這天，港姐出身的呂慧儀（Konnie），與囝囝黃柏翹（Anton）一起出席公開活動，攝影師為母子倆拍照後，Konnie要求翻看照片，以為她想查看自己漂亮與否，夠不夠上鏡，可原來她只想看看兒子的髮型有沒有被吹亂。

以書代手機 必說睡前故事

Konnie笑稱囝囝是她的「Boss」，但感覺Anton像她所崇拜的偶像多一點，因為連兒子無聊時摺下的紙飛機，她都要放進手袋拿回家中。「我怕他一會兒問我他的飛機去了哪裏。」這個粉絲媽媽平日無論工作多忙，有一件事也一定會做，就是為兒子說睡前故事。「幸好我拍的是處境劇，開工時間較穩定，有時晚了一點回家，他還未睡覺仍在等我，那麼我就連飯也不吃，先講故事哄他睡。以前主要是由我跟他說故事，現在他長大了，有時候我會請他說給我聽，看到他從閱讀中學識了不少生字，我也會很開心。」

Konnie稱自己是個愛閱讀的人，因為拍戲時常要等埋位，又不想經常玩手機，寧願選擇看書。到兒子出生，她更想做個好榜樣，往往書不離身。平日她絕少給Anton看電視，會讓他多玩Lego、玩具車等，跟他一起時也不會玩手機。「我們大人都會被手機吸引，明明放工回家已經很累，都要玩手機至凌晨兩三點，又怎能要求小朋友懂得自制呢？而我又明知道智能手機將來會成為他生活的一部分，他遲早都會懂得用，現在只好盡量延遲他為此着迷的時間。」

讀興趣班 最緊要囝囝喜歡

Anton剛過了5歲生日，是個很活潑的小孩，出席公開活動時也在媽媽身邊團團轉，停不下來。Konnie讚他學東西很快，也非常有同理心，見到其他小朋友跌倒或哭泣也會主動幫忙，只是有時候專注力不夠。「小朋友都是好奇的！」粉絲媽媽解畫，例如跟他說故事時，Anton往往會打斷她問很多問題，對新的事物也有興趣接觸和嘗試。這個暑假，Konnie除了讓兒子學游泳、足球和普通話，也特別為他報了小司儀班，「他以前沒有這麼懂得表達自己，上了幾堂後有進步，跟陌生人談天的態度也有不同，我覺得上這些課程有少許得着的話就已經很滿足了」。

Konnie說自己是邊學邊做媽媽，從懷孕時就看不同的育兒書籍，到兒子出生又會上不同的講座，例如學講故事、學如何選擇書本，總之要做好媽媽的角色。她指自己不是怪獸媽媽，只希望讓囝囝發掘不同的興趣，例如曾經帶他學繪畫，見他不喜歡便停止了。「我想，身為家長都會盡力給孩子機會作各種嘗試，免得他將來長大了，怨我沒有給他試過。」

她形容自己的育兒法是freestyle，沒有給囝囝考任何證書，但在選校上非常着緊。「我很想他讀happy school，現在念的幼稚園很happy，想將來小學也一樣。因為當他愛上學習，便會自己去尋找知識。」

愛學習 自然主動尋找知識

回想為兒子選幼稚園時，她跟很多家長一樣四周蒐集資料，而且不會只在網上看評論和口碑，而是親身到學校附近觀察。「他現在念的學校我之前也有去過，因為他表哥在這裏讀書，曾去接放學，知道他讀得開心，所以才放心選它。」她認為孩子的童年最重要是開心，所以偏向選擇愉快學習的學校，「我希望他有自己的思考能力，而不是被催谷去學這樣學那樣。我明白香港比較少這類學校，但畢竟孩子都有12年免費教育，無論如何他總會有學校取錄的，若他有能力的話，在band 1還是band 3學校也能有成就」。

兒子即將升K3，快要面對小一面試，Konnie卻沒有太大壓力，她會到學校簡介會了解不同學校的理念，但不會額外催谷兒子面試技巧。「我相信他天資聰穎，應該不會表現太差！」要數兒子優點，Konnie數極也數不完，令她最感動的，是囝囝親口說過不想媽媽上天堂。「我當時在想，不想我上天堂，難道要我下地獄嗎？哈哈！當然不是，原來他只想我永遠和他在一起！」對於兒子的一切都是滿意的，二人關係就如大小情人，難怪囝囝也一樣愛惜這位粉絲媽媽了！

[Happy PaMa 教得樂 第255期]