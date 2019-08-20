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山跑好手謝芷蕙 跨山越嶺 跑出一片天

【明報專訊】雖說男女平等，但現在仍間中聽到男生說，女孩子樣樣都唔得，男仔什麼都勝她們。不是想挑戰小男生，也不用大數南美洲捕鱷少女、日本超強潛水採珠女來拋浪頭，僅談談越野跑吧，女性在長課（長距離練習）山跑的表現往往別具耐力柔韌，跑贏很多壯男。本地山跑好手兼教練謝芷蕙是其中一人，她就是愈長愈跑得，愈難就愈柔韌。她剛凱旋歸來，奪得2019年世界越野跑巡迴賽意大利站Ultra Dolomites 87公里女子組第10名。不過，她不是想自豪地說女仔好掂，想說的是她曾經失意羽毛球夢，卻在山跑開闢另一片天空。

山跑的快樂，也是山跑的痛苦；山跑的痛苦，也是山跑的快樂！「想像當你能像馬騮一樣，通山跑，瀟灑的在山中飛奔，那種飄飛的感覺，多快樂啊！」眼前的謝芷蕙（Karen），小麥膚色，長髮飄飄，給人感覺是又美麗又輕盈，卻料不到她剛在7月烈日當空的意大利山嶺，跑上14小時：「很開心，7月意大利9時才日落，我剛好在太陽落山前跑完，很滿意自己的成績；越野跑是你在山裏有多快樂，你在山後就有多『痛苦』的付出！」

去年，Karen一共跑了4個100公里的賽事，也包括她人生經歷最難忘的賽事——獲得2018年「毅行者」女子組冠軍（15小時1分鐘），她和朋友的4人組第一次參賽就捧盃。

這個厲害的山系女孩，平日卻只是個OL。「我在一家顧問公司做文職，很不好意思，這個8月中我又請了假去瑞士跑Swiss Alps 160公里，我想再突破自己，看自己的身體和耐力，女性在100公里以上，耐力和柔韌性都表現很好。」

160公里？不是講笑，真會跑到「斷氣」、「無命」、「想死」！Karen大笑起來，說：「哈哈！其實到𠵱家，每次跑長課，都有這種『想死啦』的感覺！但山跑的快樂，是你越過了這種痛苦，又再完成路程，一次又一次，給自己很大的滿足感。」

羽球香港代表夢碎 轉戰山跑

她開始山跑，其實才不過3年。這之前她一直沉醉在羽毛球香港代表的夢。她說：「自小我就很愛運動，我一直告訴父母，我想入體院做羽毛球運動員。」父母也很支持，但無奈她總好像卡在什麼地方，欲上高樓愁更愁：「我就像無法更上一層樓，很沮喪！或許，我和父母是10多年前從澳洲回流香港，我入讀了國際學校，學校並不注重培養羽毛球學生，父母也不懂如何安排走上去的路。」那時，她每天下午4時放學，都在練習羽毛球：「真的是日日練，練到晚上才回家。」打了10多年羽毛球，到出來工作仍然練習， 一心以為人生只有羽毛球，卻愈打愈失落。

在澳洲讀小學時，她每周有4、5天放學就去操水（游泳），小六回流香港就開始迷羽毛球。她有一個哥哥，留在澳洲讀書：「哥哥現在仍在澳洲，他很惜我，他比我大8年。」

人生的際遇，也猶如女性柔韌有餘的能耐，微妙而不可言喻。3年前Karen無意中跟朋友跑山，發現自己的另一種潛能，多年的運動技巧、腳力和體力，全都運用在山裏。一個也有山跑的羽毛球朋友見Karen運動量這麼大，叫她不如也來試試山跑。

首次參賽 即獲殿軍

她第一次參加山跑比賽，就拿了第4名，30公里的MoonTrekker（月下行者）跑山賽，在大嶼山晚上從梅窩山裏出發跑至長沙海灘。近10年香港成為了越野跑重鎮，很多重要越野跑比賽都在香港舉行，而本地薑的成績也相當好，Karen說：「香港人在世界各地的山跑成績很不錯，你留意賽事的頭10名，常有香港人的名字。」世界越野跑巡迴賽（UTWT）香港100是賽事第一站，全球約有21個站，亞洲只有日本和香港站。有人會說，山跑破壞大自然，但Barclays MoonTrekker搞手William卻回應說，愈多人愛上越野跑，香港就愈多人保護郊野公園，因為我們都不想郊野受破壞，真正屬於市民和大自然。

Karen看來順利地把羽毛球運動的能量，轉移到山跑，去年更摘下人生閃亮的星星。「毅行者2018，絕對是我人生最難忘的賽事，我們女生4人組都是在跑步時認識，後來跟同一個教練，4人的合拍和默契，不用出聲講的，出聲講時已太遲！」那是怎樣的默契？感覺隊友跑到暈暈哋，已進入如酒醉不自知的狀態，Karen會立即用繩拖着她跑；她們又熟知其中一個隊友怕熱和焗，感覺她捱不住時，會立即孭她的東西，餵她吃鹽丸（運動補充劑，主要成分為鹽）……4個女子奪下人生重要獎牌，成功背後也是跌跌宕宕。

快樂背後，還有傷痛和那份跑到虛脫「好攞命」的關口。「我初學山時，有一段時間總是拗柴，好痛，有時就算平路無石頭無上下斜，照樣拗，我要怎樣跳過這難關呢？但一起練跑的人又無事。」教練說，那是因為她對自己的身體敏感。

忍痛練跑 跨過拗柴歲月

「我初時無法明白，身體怎樣敏感令自己拗柴？忍着痛，跑步逐漸令我和自己的肌肉對話，領略到跑山時，我在用着的是哪一組肌肉。在不同路段時，我會拉緊hold着那些肌肉，逐漸我就沒拗柴的問題了！若要長跑下去，就要了解自己，例如是否心散，跑下跑下掛住看風景，或想其他事情，這也會拗柴；有時，我會因為太興奮，很自信自以為跑得飛快，也會在一塊石頭都無的情况下拗柴。所以我被邀請當上教練（現為Salomon Running Academy越野跑教練）後，我可以把經驗和親身體驗去教學員，如怎麼鍛煉跑姿、肌肉和意志。」

拗柴歲月過後，長課山跑依然要面對其他痛苦，才換來快樂。「在一段長課裏，我仍要忍受身體感到『想死』的痛苦。你要在這一刻堅持捱過去，毅力是這樣鍛煉出來的。記得我上次跑TransLantau 100（飛越大嶼2019）時，後面一直有個女子跟上來，我的support group已跟我說：『無得坐。即走！』當我一直跑上山，已知無體力，只能夠一邊跑，一邊擠食物落口，我要keep住能量，隨機應變。」 最後她在飛越大嶼2019獲女子全場總亞軍。

兜兜轉轉，Karen才找到自己的方向，她笑說現在整個人也樂觀了，豁然開朗。所以她想分享說：「當你塞在那裏，不知如何是好，不一定要卡在那條路上，人生還有其他路可以走！」

■給香港的話

「我們可能來自不同背景、成長經歷和教育制度，受不同意識形態、教師和信仰影響。但我們都是香港人，這是我們的家。不要因為不同信念而分裂，讓我們站在一起，追求正義。I may be a dreamer, but I'm not the only one。」

■Profile

謝芷蕙（Karen）

越野跑教練、山跑好手，不出賽時是上班族OL。現為Team Salomon Hong Kong和Hong Kong Sports Clinic運動員。樂施會毅行者2018年女子組冠軍，2019世界越野跑巡迴賽（UTWT）意大利站87km賽女子組第10名，2018年Green Race Immortals 30km女子全場總冠軍。香港出生，後舉家移民澳洲，小六隨家人回流香港，原夢想進入體院當香港羽毛球代表選手，但無法更上一層樓，3年前把運動員技能和意志轉移到山跑方向，為自己開闢了天空。不比賽時愛聽音樂，曾當鋼琴導師10多年。

文：朱一心

編輯：廖偉龍

電郵：feature@mingpao.com

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