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知多啲：做收納地台要看樓底高度

【明報專訊】要善用家居有限面積，收納空間唯有向上或向下發展。近年流行訂做地台或地台牀。

訂製家俬專門店「家匠TMF」產品開發及創新主管趙善輝表示，「近年新落成的樓宇，不乏二三百呎單位，大家都想方法用盡空間，因此適合細小單位的家具，或一些收納設計產品，例如地台及地台牀愈來愈流行。地台可置在客廳或睡房，地台牀則置在睡房，牀下方是地台，可放置雜物。」

地台設於客廳，家居雜物收納在內，能大大增加客廳使用空間。在家招呼朋友，坐在地台上聊天、喝咖啡、看電影，周遭放一些咕𠱸，像咖啡室的設計，氣氛舒適休閒。

地台牀則可選擇電動油壓式，使用遙控器輕鬆把牀升起，在下方收納物品。地台牀的儲物空間較大，可放旅行篋等大件物品。

宜淺色減壓迫感

訂製地台或地台牀時，要考慮樓底高度、空間運用等因素，才決定地台高度，趙善輝表示，「樓底高可多做兩級，或每級地台做高一些。如果樓底矮而做了多級地台，會有壓迫感。加上，地台有許多『揭板』和門鉸部件，質素要有保證，否則地台容易損壞。宜找專業設計師提供意見，因應單位平面圖、樓底高度、用家需要，決定地台設在哪裏、多少級等等。」

他提醒，做地台變相犧牲了樓底高度，建議地台使用淺色，減少壓迫感。

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