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消暑奇「冰」 紅豆甜蜜助攻

【明報專訊】炎夏高溫令人大汗淋漓，此時此刻來杯冰，立時散熱降溫。香港人對吃的要求花款多多，唯獨是吃冰，一杯紅豆冰就叫我們心滿意足。任憑雪花冰、綿綿冰如何爆紅，也不過曇花一現，不花巧不賣弄的紅豆冰，始終是不少香港人心中的No. 1消暑奇冰。

在雪櫃、冷氣機尚未普及之時，消暑就得靠自己，穿薄衣背心，搖動手中扇。若有兩個閒錢，也可到冰室飲冰。在眾多消暑冰類中，最受港人熱捧的非紅豆冰莫屬。雖然茶餐廳、快餐店隨處可飲到紅豆冰，但真正要飲到富懷舊風味的紅豆冰，又怎能不到遠近馳名的上水廣成冰室。老闆崔廣成形容，上世紀六七十年代，新界人口稀少，外區人甚少到訪上水，客人「個個熟口熟面」。而冰室就儼如大家交際應酬的地方，見面、聊天或「講數」都在此。崔老闆說1962年開業時，他們尚未有冷氣，只有幾把三葉扇在天花上旋轉，以微風為冰室降溫。直至冷氣普及化，冰室也與時並進裝設窗口冷氣機，後來再改裝分體冷氣機。

人手刨冰 即製錐體冰柱

由開業已有售的紅豆冰到今日仍是招牌作，那三角錐形的冰柱，放眼全港亦未必有第二家做到。如何挑選、浸泡及煮紅豆，崔老闆露出精靈的笑容說：「呵呵，這是商業秘密！」但那冰柱的製作過程倒是樂意展示。水吧師傅手執陳年瑞士雪刨，在大大塊長冰磚上使勁刨，無疑是極費氣力的工序，刨好的冰立即置於三角錐模內壓實成冰柱。崔老闆強調：「冰柱一定要即製。如果預先刨起放入雪櫃，碎冰的口感就變得死實。」再把兩大湯勺的紅豆糖水舀入杯內，放入冰柱，再加入黑白花奶，然後立即上桌。把紅豆與碎冰粒混和後一起咬碎，「喀嚓喀嚓」，有咬口又香甜。難怪假日的廣成冰室總是大排長龍，多少人跨區到訪只為這杯紅豆冰。

山長水遠到廣成飲冰，一杯紅豆冰怎麼夠？牆上那老舊餐牌上雖仍有蓮子冰、涼粉冰等選擇，但原來今日仍有製作的除了紅豆冰，就只剩菠蘿冰了。提提你，廣成平日11時後（周六日1時後）才有售各款冰品，4時半準時落閘，每周四都例休一天。要一試滋味，記得找對時間。

天津靚紅豆 味濃有咬口

位於粉錦公路接近70年的榮昌茶座，早年主要服務附近村民，以及來往文錦渡或石崗軍營的司機們。從小小木棚士多擴展至今，食物及飲品種類亦變得多元化。第二代掌舵人林麗金（Cathy）憶起童年盛夏，認為食雪條是從前最廉價的消暑佳品，其次則為綠寶、可樂、忌廉等汽水，「我哋有賣零食，所以打開雪櫃就有汽水飲，但都要幾兄弟姊妹分享」。後來士多變成茶座，兼售冷熱奶茶、咖啡等。20多年前起加推紅豆冰，「初時也不算多人飲，始終是貴價凍飲吖」，近年再加入黑牛、西班牙咖啡等懷舊特飲。

不少網上食評都大讚榮昌的紅豆冰，紅豆大粒有咬口。Cathy指出，店內用的都是最高級、最大粒的、完整度最高的天津紅豆。唯有靚紅豆，才可煲出濃郁的紅豆味，同時兼具咬口。渾圓紅豆浸約1至2小時後，再以電飯煲煮2小時，最後才放糖調味。紅豆煮得好，亦要有細碎冰底配合才有極致享受。茶座早年曾外購冰粒，12年前直接引入機器自行製冰，「水喉水過濾後製成大粒冰，半小時可製一板冰」，自家製冰，成本低亦更方便。坊間不少餐廳都會直接以大粒冰製作冷飲，但榮昌卻堅持碎冰口感，製冰機旁邊有部刨冰機，可以極速把大粒冰打成幼細冰花，製作紅豆冰、涼粉冰、黑牛等冰飲。碎如細沙的冰粒好咬好食，但卻使一杯冰飲成本倍增，「做一杯紅豆冰用的冰量，是凍檸茶的2.5倍」，難怪一般茶記、快餐店都用大粒冰。她說一般製作紅豆冰，大半杯紅豆加上適量碎冰，然後倒入花奶，即成。客人更可自選添加一球雪糕，小朋友一般最愛雲呢拿，大人則偏好綠茶味，與紅豆冰最夾。至於石板街味雪糕則偏甜，內有杏仁粒及棉花糖，更帶一點1980年代的情懷。

奶茶配紅豆 冰粒咬得爽

若論紅豆冰的變奏版，不得不提奶茶紅豆冰。有說是九龍城市政大廈的樂園於2007至2008年間推出。樂園第三代主理人陳恩健每日坐鎮水吧，以5至6種茶葉配搭成順滑不澀的茶底。他憶述，奶茶紅豆冰的有趣配搭，純粹來自當年某位客人一時興起，試飲過後又覺得味道出奇相襯，推出後更廣受歡迎。樂園的奶茶紅豆冰，紅豆量只有約半杯，但由於經長時間煲煮，質感明顯軟腍，入口即融。冰粒雖非碎冰，大小與紅豆相近，但卻爽脆容易咬碎。陳恩健解釋，店內自設製冰機，能做出「咬冰」的口感及享受。他們亦同時有售咖啡紅豆冰、菠蘿紅茶檸檬冰等。

碗裝雪糕紅豆冰 軟綿鬆化

至於以懷舊雪糕紅豆冰馳名的旺角新廣南餐室，甫進店內，那淺黃卡座及格子桌布已經令人緬懷不已。歲月似在餐室內定格，就連紅豆冰的樣式及味道亦70年不變。叫一碗雪糕紅豆冰，上桌時不見高身膠杯，盛載的器皿是個透明玻璃碗，上了年紀的店員說：「這一種紅豆冰第二度已經食唔到。」大半碗的紅豆軟綿鬆化起沙，加入花奶，再放上一球刨冰，一球雲呢拿雪糕。舀起細味當中的香甜，還真有幾分紅豆沙的影子。

■Info

◆廣成冰室

地址：上水石湖墟新成路10號

查詢：2670 4501

◆榮昌茶座

地址：上水粉錦公路蓮塘尾村1號

查詢：2670 3388

◆樂園

地址：九龍城衙前圍道100號九龍城市政大廈3樓6號舖

查詢：2382 3367

◆新廣南餐室

地址：旺角上海街631至633號地下

查詢：2395 0695

文：黃怡穎

統籌：陳詠詩

編輯：梁小玲

電郵：feature@mingpao.com

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