馬鞍山避暑 訪最cool「英雄」

（清涼系列之三）

今次邀請Zack帶路，相約了他和他的團友於馬鞍山郊野公園附近會合。從他們的健碩身形，看得出個個都是運動健將。其中，Zack便有逾10年行山經驗，十分熟悉香港山路，也曾遠征日本及台灣。年前，他與友人在社交媒體合辦「尚山」行山專頁，提供山藝資訊外，也定期組織行山團，帶領山友尋幽探秘。天時暑熱下，Zack今次選了有溪澗的行山路線，讓大家感受清涼快感。起點是馬鞍山郊遊徑小巴站，最後走到馬大石澗最出名的英雄瀑，沿途共有4個check point。

小巴站起步後，沿馬鞍山郊遊徑前行約10分鐘，再沿左邊小路行數分鐘便到達首個check point——240ML礦洞。ML是metre level的縮寫，代表這地方位於海拔240米。Zack表示，這處是早年馬鞍山礦區的採礦入口，已荒廢多時，洞口也加建了磚牆及窗花，避免遊人進入，發生意外。

礦洞窗前 陣陣「天然冷氣」

我們從礦洞向內望，基本上看不到礦場遺蹟，洞口外觀也沒什麼看頭，但Zack建議我們走近洞口的窗戶時卻有驚喜，陣陣涼風從洞內吹出。他解釋：「礦洞深入地下水層，長年沒有陽光，所以內裏如冷氣室；加上礦洞有多個出入口，造成對流涼風。」所以很多人來到，也會走近洞口，感受一下「天然冷氣」。

享受完涼風，Zack隨即表演一個小把戲。他手持一顆小磁石，在礦洞外找個位置蹲下來，隨手用磁石在地上一掃，登時吸攝了不少礦石。他解釋，礦洞附近有很多磁鐵礦石，用磁石一掃即有「收穫」，不過大家記得要保護環境，不要帶走礦石。

沿馬鞍山郊遊徑繼續前行，途經馬大石澗上游，可見流水潺潺，要注意的是，這些溪水是供應給附近居民日常飲用，所以大家千萬別污染這個水源。前行至分岔口涼亭稍作休息，偶然可見流浪牛在附近休息或食草，Zack提醒大家毋須理會，只要不打擾牛隻，牠們不會亂攻擊人。

三大石林之一 怪石林立

休息過後，我們走入涼亭後方，沿山徑小路前行，於分岔路右轉，慢行約45分鐘便到第2個check point——鹿巢石林。鹿巢石林又稱石壟仔石林，是香港三大石林之一，充滿各式奇形怪石，吸引不少山友來這處欣賞石景。但Zack提醒大家，夏天時分，路徑兩旁的植物生長得較茂盛，可能令路線看起來不太明顯，建議新手切勿獨自前往，必須識途老馬帶路，否則會有迷路風險。

高原俯瞰西貢 美景無邊

看完奇石，原路折返，重回之前分岔口的涼亭，跟着路標「大水井」指示的方向，踏上麥理浩徑第4段，行約20分鐘，從左邊小路向上便到達第3個check point——昂平高原。據Zack表示，這處高約400米，是本港少數的高山草原之一，可以俯瞰西貢市及萬宜水庫，更可遠眺「大金鐘」，為昂平高原以北一個如金字塔豎起的山峰，偶然更會遇見有人玩滑翔傘。看着這無邊美景，可一掃悶氣，也是絕佳的打卡熱點。

一輪打卡後，原路折返落山，走到馬鞍山郊野公園燒烤場，從對面的小路邁向最後一個check point——馬大石澗的英雄瀑。從山徑小路向下走，沿途經過一些山墳，前行約半小時，便聽到流水瀑布聲。瀑布從岩壁缺口衝下來，看着千絲水柱飛舞，聽着瀑布飛墜入水聲響，四周氣溫也好像急降，在這處靜坐，確是可一洗城市的煩囂。稍事休息後，可原路離開，返回馬鞍山郊野公園燒烤場休息梳洗，到旁邊的小巴站坐車回市中心，甚至步行回市區。

■行程

起點：馬鞍山郊遊徑小巴站→（15分鐘）（1）240ML礦洞→（1小時10分鐘）（2）鹿巢石林→（1小時）（3）昂平高原→（1小時20分鐘）（4）英雄瀑→（30分鐘）終點：馬鞍山郊野公園燒烤場

全長：約8公里

需時：約4小時15分鐘（不連拍照）

交通：乘坐NR84，往來馬鞍山郊野公園至馬鞍山站

■小貼士

◆細步上山更省力

很多行山新手都會疑惑，郊遊遠足時應帶什麼裝備。識途老馬Zack建議，基本裝備包括水、雨傘、太陽眼鏡、指南針及相機，而在雨水較多的夏天，可以帶定防水袋，以應付突然遇上壞天氣。另外，也要帶上頭燈，就算行慢了，入夜後才下山，也有頭燈照明，以策安全。

除了裝備，不少新手也想行快些、走遠些，以為大踏步會省時慳力，但原來這樣做，只會浪費更多氣力。Zack指出大步上石級需要更多體力，「建議細步慢慢上，減輕下肢肌力負擔，這才是省力方法」。

■溫馨提示

量力而為，遇崎嶇山路不應勉強前行，拍照前應觀察四周環境，確定位置安全才留影，勿為靚景而冒險。

文：許朝茵

編輯：林曉慧、梁小玲

電郵：feature@mingpao.com

■有片睇

馬鞍山清涼遊https://bit.ly/2yYIMer