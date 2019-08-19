養生帖：常練鬆靜功 清熱寧神

酷暑阻體內排「熱氣」

中醫認為，「人與天相應」，天氣炎熱可影響到身體變熱，未必一定因為進食熱氣食物才產生如上徵狀。其主要原理是：新陳代謝產生的熱量，因為天氣炎熱而難以排出，所以導致體內有「熱氣」。中醫除有清熱降火的中藥方或湯水幫助清除熱氣，也可教病人自我練習方法去清除熱氣，如下練習，簡便易行。

■鬆靜功

動作及意念要求：

坐式，含胸拔背，雙腳分開同肩寬，雙手放在兩大腿上，全身放鬆，吸氣時意念「靜」，同時心境安靜，放棄所有雜念，呼氣時意念「鬆」，同時全身盡量放鬆。每次練習5至10分鐘，每日3至4次。

呼吸要求：

自然呼吸，鼻吸口呼，每一個呼吸需要緩慢柔和，呼吸比平日一般的稍深一些便可，不一定愈深愈好。

作用：

清熱降火，寧神益智，調和腸胃。除了祛熱氣外，還可以讓心神安定，有助睡眠、提升工作或學習效率、改善腸胃功能。

文：張群湘（香港大學專業進修學院中醫副教授）