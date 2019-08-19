骨骼「偵」奇：人工關節（上） 根治膝痛唯一方法

統計：10%港人膝關節退化

10個人當中，大概有1人有膝關節退化。根據香港中文大學統計，香港有7%男士和13%女士遇上不同程度的膝關節退化。在中國則有大概8.1%人有退化性膝關節，情况和世界各地相類似。

人體的關節都是由骨骼和軟組織構成。骨表面都有軟骨包裹組成關節面，目的是減少運動時的摩擦力。另一個減少摩擦力的好方法是關節液，作用就好像潤滑油一樣，關節液由關節滑膜持續分秘。

關節長時間運動，相互摩擦會令關節面軟骨出現裂痕。軟骨是十分脆弱的組織，因為它自身並沒有血液供應，一但受到損害很難修復。這些裂痕除了破壞軟骨結構，連軟骨的構成成分也會受到影響，最後軟骨會軟化，承托力減少了，關節面下的骨骼便需要承受額外壓力，因而出現骨質硬化和骨質增生（所謂骨刺）等。另外，如果關節曾經受過創傷或出現不穩定的情况（例如前十字韌帶撕裂），關節退化便會更早發生。

所有關節也可以因勞損而退化，但下肢關節因為長期承擔身體重量，出現退化性關節炎的風險比上肢關節大，當中以膝關節退化最為普遍。醫治膝關節退化的方法有很多種，包括止痛藥、不同類型的關節補充品、關節內透明質酸注射、關節內血小板濃漿療法、關節鏡清創手術等等。但如果膝痛已經嚴重影響日常生活，根治方法便只有人工關節置換手術。

文：楊旭楠（骨科專科醫生）