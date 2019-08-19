乳癌電療 善用呼吸法護心 減輻射引致心病風險

然而，左邊乳房由於靠近心臟，電療期間心臟也會受影響，增加冠心病風險。可幸的是可透過呼吸控制，有效減低乳房電療對心臟的影響。

乳癌是香港以至全世界女性最常見的癌病。根據香港癌症資料中心統計，2016年女性乳癌新症共有4108宗，702名女性死亡。近年乳癌個案不但有上升趨勢，病發年齡也年輕化，現時本港乳癌患者年齡中位數為56歲。

治療乳癌取決於許多因素，包括年齡、健康狀况、乳癌分期、腫瘤大小、癌細胞種類等。隨着科技進步，利用手術、化療、標靶治療和放射治療，早期乳癌患者的5年生存率超過80%。

其中，放射治療是乳癌治療的重要一環，用於輔助手術或化療。利用高能量X光射線，殺死手術後可能殘留的癌細胞，減低復發風險。療程約為3至6星期。

手術保留乳房 必須接受電療

根據最新的乳癌治療準則，乳癌病人在接受乳房保留手術（即局部切除腫瘤及淋巴結，以保全乳房）後，便需要接受放射治療，徹底清除殘餘的癌細胞，減低復發風險。此療程適用於所有入侵性乳癌及大部分原位癌病人。至於接受全乳切除的病人，若屬下列情况也建議接受放射治療：

‧原發腫瘤超過5厘米

‧腋下淋巴結轉移4個以上

‧手術切除標本邊緣仍有癌細胞侵犯

然而，電療所引致的心臟併發症是不能忽視的問題。

43歲的馬小姐，發現左邊乳房患上一期乳癌，做了局部切除手術，保留乳房。她經轉介來接受電療，問了我一些有關電療對心臟的影響，她的憂慮相信也是很多病友所關注。

左乳癌患者 冠心病風險高20%

問：左邊乳房和右邊乳房電療有分別嗎？

由於心臟位於人體左邊，電療左邊乳房的同時，心臟也會接受到很高的電療劑量。丹麥和瑞典於2013年發表研究，左邊乳癌患者的冠心病風險比右邊乳癌患者高約20％。冠心病風險與心臟受到的電療劑量成線性相關，平均心臟電療劑量（mean heart dose）每增加1 Gy，冠心病的風險會增加7.4%。乳癌患者接受電療後5年內，冠心病風險便開始增加，並持續至少20年。

而乳癌患者若有其他心臟病的高險因素，例如：血壓高、糖尿病、慢性阻塞性肺疾病、肺栓塞、吸煙、肥胖等，也會增加電療後心臟病的風險。

問：現今的科技能否減低電療對心臟的影響？

電療乳房，主要以三維斷層電腦掃描（CT scanning）計算出心臟受電的劑量。現時可降低心臟電療劑量的主要技術包括：呼吸控制技術、俯臥姿勢、強度調控定位放射治療（IMRT）、高速螺旋放射治療（tomotherapy）、術中放療，它們各有利弊和應用特點。當中，國際間最廣泛運用的是呼吸控制技術。

利用呼吸控制技術，病人要深呼吸，閉氣屏息約20秒，在這20秒內，放射電療師會準確監察病人胸部位置，並施以電療。病人深呼吸的時候，胸部會提升，肺部會膨脹，心臟會離開乳房組織，這樣可以減少心臟受電療的劑量影響，從而減低心臟併發症，提高病人存活率。另外，採用強度調控定位放射治療（IMRT）或弧形調控放射治療（VMAT），配合呼吸控制技術，可以更有效減低心臟電療劑量。

問：電療後生活上有什麼要注意？

左邊乳房電療後，心臟始終有一定程度的輻射，我建議一些日常生活小貼士：注意飲食，少吃高糖高脂肪高鹽分的食物，注意血壓、糖尿，多做運動，建議每天做30分鐘帶氧運動，例如急步行、跳舞等。

希望以上的資訊可以幫到馬小姐，也令大家對電療多一點了解。

文：陳穎樂（香港大學臨牀腫瘤學系臨牀助理教授）

編輯：王翠麗

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