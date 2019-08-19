日日食益生菌 反致腸菌失衡

腸道菌叢不單影響消化道健康，近年不少研究顯示還與肥胖、癌症、腦退化症等有關。標榜含益生菌、乳酸菌的食物或補充劑大行其道。然而，專門研究腸道細菌的專家指出，腸道菌叢講求多元化，每日補充益生菌或乳酸菌，反而會令菌叢失衡。

「腸道菌有治療作用，這個概念歷史悠久，中藥黃龍湯，就是使用人的糞乾治療某些疾病。」香港大學藥理及藥劑學系助理教授、註冊藥劑師胡偉康指出，1980年代有大量有關益生菌的研究，當時大多用乳酸菌作研究，令它開始為公眾認識。不少醃製食物都有益生菌，例如韓國泡菜、日本麵豉和納豆等。

補益生菌疑問多 不能貿然放入腸

當年研究結果認為，補充益生元有助優化腸道菌叢，「益生元是益生菌所需元素，是一些吃了不能消化的食物，蔬菜纖維是其中一種」。但對於補充益生菌，胡偉康有保留，雖然研究發現腸道菌與不同疾病相關，但究竟是腸道菌改變致病，還是患病令腸菌改變，科學家現時仍未找到答案。而且，放什麼菌？放多少？有何副作用？未有答案前，不能貿貿然將細菌放入腸道；治療難辨梭菌則是例外，中大醫學院利用「腸道微生物移植」，治療感染難辨梭菌的嚴重患者。胡解釋，因為難辨梭菌感染是針對單一細菌，較為簡單。

難辨梭菌是醫院內常見的腸道感染，高危群除了長者，還包括慢性疾病、炎症性腸病或常服抗生素的病人。感染者會發燒、腹痛及腹瀉，過去主要靠抗生素抑制病菌，但藥物同時會引致腸道微生物生態失衡，所以復發率高。中大的研究利用健康人士糞便，經稀釋及過濾後把腸道微生物移植給患者，研究結果顯示，療效較傳統的抗生素更顯著。

移植肥人菌叢 患者也變胖？

不過，腸道微生物移植可以引起意想不到的副作用。根據英國廣播公司（BBC）的報道，一名32歲女士反覆感染難辨梭菌，由於接受抗生素治療後持續腹痛、腹瀉，在醫生建議後接受糞便移植。病人要求使用16歲女兒捐出的糞便，醫生為女兒做身體檢查，確定沒有感染HPV、梅毒，以及甲、乙、丙型肝炎等傳染病，健康一切正常，只是體重140磅（BMI 26.4），屬於超重。病人接受女兒的糞便移植後，腹痛腹瀉徵狀消失，不過在16個月後，體重由治療前136磅（BMI 26）上升至170磅（BMI 33），即使接受醫學監察節食和運動，體重仍然上升，治療後36個月達至177磅（BMI 34.5）。研究人員估計，病人體重飈升，除了因為難辨梭菌感染清除後令胃口改善，同時因為把女兒的「肥胖」菌叢移植到體內有關。

這個案例意外發現腸道菌叢與肥胖有關，瘦人和肥人腸道內有不同菌叢。胡引述另一個刊登於《自然期刊》（Nature）的研究，發現肥鼠腸道內較少擬桿菌門（Bacteroidetes），較多厚壁菌門（Firmicutes），這個菌叢組合在消化過程中更有效釋出卡路里，導致肥胖。

菌種非重點 細菌幹什麼是關鍵

那可否用瘦人腸道菌叢治療肥胖？

胡指出，目前相關實驗只限於動物研究，而且研究是利用從來沒接觸過細菌的老鼠；在臨牀上仍有很多疑問未解開，擬桿菌門和厚壁菌門包括過千種菌，如將多種及大量細菌放入人體，免疫系統如何反應？會否導致感染？腸道本身的細菌如何受影響？還要考慮個人基因可能限制腸道內的菌種，放入「好菌」未必有治療功效。

所以，近10年關於益生菌的研究方向有變，菌的種類不再是重點，改為研究細菌的功能，究竟腸道細菌在幹什麼？才是關鍵。

胡解釋，細菌要面對細菌之間的競爭，在求存過程中可能會製造一些化學物質。以葉酸為例，過去大家認為腸菌製造葉酸供宿主（人類）使用，但現在的理解是，細菌只為自己生存需要才製造葉酸，用剩了就供宿主使用。

「細菌製造一些我們本身沒有的化學物質，這些化學物質對我們可能有益，亦可能有害。」所以現在研究方向就是找出這些化學物質或過程中的代謝物，可否變成藥物。

其中一個較熱門的研究是TMAO（氧化三甲胺，Trimethylamine N-oxide）。當我們食豬牛羊等紅肉時，腸道細菌在消化過程中製造出TMAO；而心血管病患者的TMAO特別高，所以有藥廠研究找出抑制TMAO方法。「因為TMAO是細菌的產物，人本身不會製造，所以用作藥物目標，對人體影響亦較少。」

而胡偉康亦針對研究腸菌與高密膽固醇（俗稱「好膽固醇」），希望找到提升高密膽固醇的方法。

文：鄭寶華

統籌：鄭寶華

編輯：梁小玲

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