姿治通鑑：識揀護脊書包 省力避免寒背

為減輕子女肩上重擔，首要是需要「執書包」，每天只帶所需要的物品上課。教師也可以配合協調，提早告知同學所需的課本，減少使用作業簿，改用單張的工作紙。同學可多用學校裝設的喝水器，不要攜帶開水回校，盡可能善用學校提供的儲物櫃或抽屜，減少不必要的負擔。

重物放穩緊貼背部

護脊書包種類繁多，大致上應包括以下特點：

1、重量較輕，現時市面上不少書包重量可輕至700至900克不等

2、附有護脊板，使學童腰背挺直，不易寒背

3、較闊及厚身的書包帶，使壓力不會過於集中於肩膊的一點

4、可調節及移除的胸、腰帶扣，有需要時扣上幫忙卸力

5、書包帶可調校長短，如物件較重時可調校長度，使書包盡量貼背

6、書包內有固定帶或貼背的間隔，學童可將較重物品放穩於緊貼背部的位置，固定書包重心之餘亦縮短力矩，較為省力

單邊孭易引發痛症

以上是從人體工學角度的考慮要點，當然亦要考慮其他因素，如價錢、外形、書包間隔合用程度、透氣設計、防水功能等等。

除了傳統的背包，市面上亦有其他類型書包選擇。建議盡量避免選用斜孭袋或單邊側孭袋，因為將沉重的書包壓在單邊肩膀，容易使單邊肌肉變得繃緊，引發痛症，甚至脊柱側彎等問題；亦有家長替子女選擇手拉式書包，然而此類書包附有背架及輪子，通常較重，如果絕大部分時間可在平路上走動，不用背起或提起，仍是一個不錯的選擇。使用手拉式書包，也應該左右手輪流使用，避免對肩膀的拉扯壓力集中於同一邊。

文：黃愉豪（香港中華基督教青年會一級物理治療師）