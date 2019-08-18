星期日文學‧朱國珍：跨文類多棲作家，從自身發掘題材

基於苦無傾訴對象，朱國珍自小學開始，就遁逃進小說世界中，還為自己起了不同筆名，念小四時就叫「小四」，念小五時就叫「小五」。對她來說，寫小說最大的動力來自對世界的疑惑，在創作過程中，她深刻體會到「現實中邪惡、猥瑣、下流、卑賤與黑暗面，可藉着文學作品來完成，達到淨化與洗滌的效果」。

母女愛恨交織數十年

談到與母親的關係，朱國珍滿臉感慨地說：「每一個小孩出生的時候，一定都是愛媽媽的。孩子愛媽媽是天性，因為他是那樣的無助，他感受到的第一個體溫、聞到第一個味道，就是媽媽。可是，並不是每一個媽媽都覺得這個孩子是小天使，來到自己的生命當中。」

兩歲那年，母親拋下了她，成為她生命中最強烈的糾結。「我小時候很想她，每逢母親節，我和妹妹會寫卡片給她，雖然不知道要寄去哪，但我們一定會寫，等她下一次回來拿。母親節的卡片，媽媽往往要到中秋節回來才看到。」等了媽媽十年，到朱國珍十二歲的時候，母親終於回到他們的身邊，一家團聚。可是，朱國珍卻形容母親像個不定時炸彈：「她長得很漂亮，但不太講話，沒發作的時候會做家事、做便當；輕微發作的時候，就是出門買一個辣椒，結果一個月後才回來，也不告訴大家這段期間去哪了；更嚴重的就是喝醉酒，會砸電視機、亂打人，每天這樣鬧，害我成績一落千丈。」

母女二人愛恨交織數十年，二○一七年，朱國珍發表散文集《半個媽媽，半個女兒》，在書中真情剖白，透過書寫，踏出與媽媽和好的重要一步：「我曾將婚姻失敗，中年失業，全部歸咎童年創傷，對她怨懟數十年，直到現在，同樣走過青春浪蕩，對愛情絕望，才有一點點懂得，她是我媽媽，卻更像我爸爸的女兒。十八歲就生孩子的女人，那個時候，也是不知所措吧。」到現在，兩母女雖然不是住在一塊，但間中也會約出來見面，朱國珍特別教導兒子，要對外婆感恩：「我的兒子很乖，對外婆很尊敬，出去吃飯都會先幫她夾菜。我常跟他說，不要讓我們的關係影響了你對外婆的印象，因為那只是我跟她兩個人之間的事。」

為兒子寫了三本書

在《半個媽媽，半個女兒》一書中，朱國珍也把與兒子相處的溫馨時光，收錄在書中，當中不乏一些感人的生活小片段：

你念小學一年級，有天我們追着公車跑，終於搭上半個小時一班的車次，坐定時還在喘氣，我擔心公車冷氣太強，讓你着涼，伸手想要幫你擦拭額頭上的汗珠，卻伸手太快，戳到你的眼睛。我難過地說：「媽媽手笨笨。」你微笑回答我：「媽媽，妳不笨，還有腳，還有眼睛，還有耳朵、鼻子、嘴巴，它們都不笨笨。」

——節錄自《半個媽媽，半個女兒》

數數手指，朱國珍一共為愛子寫了三本書。早於二○一一年，她出版小說《三天》，講述十六歲的男孩安安因傷陷入昏迷，進入生命中第一次的倒數計時，他依戀不捨的「靈」返家探視摯愛的母親，離家出走的她卻只留下一張字條：「請給我三天的時間。」朱國珍說：「那時候他才十一歲，我就把他設想成十六歲，寫的時候在想像，如果有一天我們要失去對方的時候，該如何把彼此美好的回憶保留下來。」其後兩本散文集《半個媽媽，半個女兒》及《離奇料理》，均直接記述兒子的童年事迹。不過，朱國珍懊惱地說：「他一本都沒有看過！」

昔日天真爛漫的小孩今已長大成人，不再無時無刻黏着媽媽，但兩母子的感情卻絲毫不退減。「每天早上，我都一定會跟兒子kiss bye，親他的臉頰一下，再目送他去上學。」近日，朱國珍卻碰到一個小難題：「過去幾個周末，我發現他早上八點就起牀出門了，我問他，你去哪裏？他回答說，做gym。我說，在哪裏？他不願意告訴我，怕我會去找他，導致他失去唯一的秘密基地。」

朱國珍自嘲自己像個癡纏的女友，老是要求男友報告行蹤，但說到底，她只是擔心兒子誤交損友：「人變壞不是一瞬間的，而是慢慢的，所以我還是會緊緊地看着他。」空閒時，她喜歡與兒子回鄉，接觸土地：「最近我們去了一趟東華大學，他跟我說：『來到這邊，看到綠綠的樹，頓時充滿正能量。』我真高興他懂得寄情山水。」

回鄉：尋找生命的原點

母親是太魯閣族人，朱國珍小時候經常去花蓮遊玩，嬉水、玩水牛、抓蟋蟀，在她眼中，原住民是非常可愛、樂觀、令人着迷的族群，她舉了一個例子：「我的小舅舅叫古正義，他開了一間飛行傘公司，一開始因為要累積飛行時數，就把所有親戚都帶上去飛。有一次，他要載他的姊姊古明珠，就跟她說：『姊姊，來！我免費載你上去。』姊姊回答說：『不要！那跟上帝太靠近了，我會不好意思。』」朱國珍失笑地問：「你能想像這個邏輯嗎？」她說，這句話背後有兩個解讀，第一就是古明珠做了虧心事，所以不敢跟神太接近；第二就是她怕死，卻又不直接說出來，以免被人取笑她的懦弱。這段對話被記錄在她的詩作中。

漢人說在哪裏跌倒就

在哪裏站起來；Nhari

族人說在哪裏跌倒就

在哪裏躺好，看星星

好美麗，因父及子及聖神

喝補力康告解，補充

體力，喝一瓶再上，

喝兩瓶就乖乖躺倒，夢中

驚醒。不好意思

跟上帝太靠近。

——節錄自Nhari

二○一五年，朱國珍發表詩作Nhari，以太魯閣族語「快」一詞，抒發對時代巨輪呼嘯而過的感慨。人生第一次寫詩，便獲得新詩獎首獎，她感到非常意外。「那一年我在寫作上遇到瓶頸，就想一個人去鄉下走走，放空，尋求生命的原點。」她看到九十六歲的外婆，每天獨自坐在門前，看着遠方發呆。「自二○○七年起，我間中都會回鄉探望外婆，當時她身邊還有兩三個老人陪她聊天，可是到了二○一五年就只剩她一個人了，昔日的好友都不在人世。」這個畫面觸動了她的內心。

「『Nhari』是太魯閣族語『快』的意思，它跟英文的『Hurry』發音有點像。在這首詩上，我採取了比較冷的白描法去建立快速的節奏，時代巨輪轉動得這麼快、科技發展得這麼快、人跟人之間關係變化得這麼快，我們到底要快到哪裏去了？」詩人陳育虹如此點評：「佛羅斯特有言，詩必須碰觸到眼睛和耳朵，但最重要，詩必須碰觸到心。Nhari體現的，正是這樣的詩美學。」朱國珍認為詩和小說給予她方向，讓她能跟世界好好對話。

誰能在競選中分到糖？

二○一五年的詩作Nhari如同一顆種子，在朱國珍心中慢慢發芽，今年六月，她推出長篇小說《古正義的糖》，以一樁選舉陰謀拉開序幕，藉由「選舉」這個在民主政治中被極度高舉的社會行為，審視當代台灣社會裏，選舉對不同族群、不同階層產生的意義與影響。小說有兩條主線，一條是偏鄉選舉，另一條則是台北城市選舉。作者說：「透過故事，我想要探討目前台灣所謂的『民主』選舉，每隔四年一次的投票，真的能讓社會愈來愈好嗎？還是只是一次沒有藥救的細胞分裂？」

書中主人公的原型正是朱國珍的小舅舅古正義，一個力爭上游的台灣原住民，卻因被人誣陷賄選，導致鋃鐺入獄。書名中的「糖」更是別具用意，朱國珍把背後的隱喻娓娓道來：「古正義在花蓮開了一間飛行傘公司，當各地旅客到達花蓮時，計程車司機就會介紹他們到那裏玩，但他會先打電話給古正義，問他，糖多少？」原來，「糖」是「中介費」的代名詞。朱國珍補充：「他們不會直接說出口，因為怕被人告勒索。」香港也有類似的說法，慣以「甜頭」代表「利益」。

「在競選的過程中，面對權力的分配、佔有及鞏固，誰能在裏面分到糖？」

朱國珍在小說末段描繪了精彩的一幕：「古正義在將近海拔一千公尺的高處，從胸前口袋掏出糖果，隨手撒回天空。一邊像是念咒語似的喃喃自語：『我自私？我小器？現在你們統統都有糖吃，滿意了吧？』晴朗的東岸天空，突然下起五彩繽紛糖果雨，這些豆粒大的糖果，在無垠的天空中顯得如此渺小，它最輝煌的時刻是它展現優美拋物線姿勢邁向穹蒼時，彷彿具有離地飛行的超能力，自由只在一瞬間，最終的命運還是受到地心引力牽連紛紛下墜。漂亮的糖果，甜美的糖果，誘人的糖果，在大氣中以自由落體的高速，掉在鄉村部落老舊違建的鐵皮屋頂，也掉在投資客炒作地皮興建的豪華農舍，它不分顏色、不分貧富、不分族群，在墜落的時光與空間中，糖果也回家了。」（《古正義的糖》頁三八三）

小說家是發現問題的人

面對眼前的政治亂象，朱國珍並不打算提出解決問題的良藥：「俄國小說家契訶夫說過：『小說家是發現問題的，不是解決問題的。』我希望透過小說人物，他們在生命中遇到的挫折、磨練、意外，讓讀者反思自己的生存處境。最終，讀者還是要有自己的判斷能力，了解事情的來龍去脈，才能作決策。」

朱國珍坦言，在寫《古正義的糖》之前，自己是個對政治較為冷感的人，求學時期曾經歷過「野百合學運」，當時她並沒有像其他同學那樣走上街頭，而是選擇了「拼經濟」，老老實實地過日子，希望能盡快改善家庭環境。後來她才發現，不能冷感，因為冷感就代表疏離。此時此刻，香港同樣瀰漫着一股騷動不安的氛圍，朱國珍認為，最重要的是要找到一個自己能夠安身立命的位置。

她借莊子的一席話提醒讀者：「舉世譽之而不加勸，舉世非之而不加沮，定乎內外之分，辯乎榮辱之境。」指出生於亂世，更應該懂得分辨對錯，即使飽受身邊的人的指斥，也不應因而沮喪，要堅持做自己認為是對的事。

「我們要相信，在生命的夾縫中會透露人性的光芒，引領我們前進。社會再動亂，我們都要有同理心，同理心就是智慧。」

文 \\ 柯美君

圖 \\ 林靄怡、作者提供

編輯 \\ 關曉陽

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