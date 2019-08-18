無定向學堂：「走啊！血洗機場」 謠言折射出的社會問題

社會學家：官方帶頭搞謠言 香港以社媒反擊

事隔數天，「散水L」的爭論還是沒完沒了，有人會說，事後就知機鐵根本沒有在下午6時停運；亦有人說，或許警察真的會圍封機場，人散去了，只遺下一個迷思。到翌日又出現新討論，到底「《環球時報》記者被圍」事件，是不是中共寫好的劇本？

關注農民工議題的潘毅教授指出內地工廠常見的謠言，「資方想分解工會，就會造謠已收買工會主席，給了他10萬元，內地普通工廠員工以千計，這會引起工人對工會產生很多懷疑」。她說作為慣常控制社會行為的手段，謠言作用有二，一是製造恐懼，二是分化。「你不知道謠言從何而來，亦追溯不到來源，而謠言最終想達到什麼目的，亦有其含糊性，含糊會製造不必要的恐懼，並不需要拿槍指住你。」

內地2015年修訂刑法，造謠最高可囚7年，範圍包括「編造虛假的險情、疫情、災情、警情，在信息網絡或者其他媒體上傳播，或者明知是上述虛假信息，故意在信息網絡或者其他媒體上傳播」，但潘毅認為，這不代表中國政府有意處理謠言問題，「因為它自己帶頭搞謠言，維權律師或維權人士在社交媒體發布信息，就可以用此入罪。法律是恐嚇作用，都是社會控制手段」。而內地比香港情况更惡劣，「因為資訊控制得嚴，流通很有局限，當有人想反駁，渠道卻被截斷，謠言的散佈就只有一個方向。」她舉例央視早前報道示威少女派錢，社交媒體立即澄清否定，「香港始終有民間社會，今次媒體都發揮到公民社會的功能，這比中國大陸的情况好些」。

弱勢抗爭者可以謠言作抗議？

謠言一定是假的嗎？北京大學新聞與傳播學院教授胡泳2009年在中大及浸大合辦的學術期刊《傳播與社會學刊》，曾刊登論文提出一個分析謠言的新角度，就是「謠言常常作為一種社會抗議而出現」，論文引述Rumors: Uses, interpretations, and images作者Jean-Noël Kapferer之言：「謠言並不一定是『虛假』的；相反，它必定是非官方的。它懷疑官方的事實，於是旁敲側擊，而且有時就從反面提出其他事實。這就是大眾媒介未能消除謠言的原因。」也就是說，謠言雖有由上而下作管控作用的面向，亦反映由下而上對抗當權者的社會現象。

胡泳在文中以內地事件為例，指出弱勢的反抗群體會借謠言加強抗爭訴求：2007年廈門人抗議PX化工項目，手機短訊廣傳項目「意味着廈門全島放了一顆原子彈，廈門人民以後的生活將在白血病、畸形兒中度過」，並呼籲遊行。《廈門日報》及《廈門晚報》當時刊文稱短訊是「謠言」，稱有「骯髒的手在操縱」。胡泳在論文指官方已建立一套說法，經常定性事情是「極少數別有用心的人在煽動」。廈門事件最終結果，是年底PX項目確定遷址。

胡泳的論文不着眼討論謠言的真假，他從7個研究謠言學者所寫的定義中，歸納出謠言有幾個特性：謠言賦予與現實有關的某人、某事或某個條件一些新的因素；口傳且未經證實；謠言為了使人相信。

回想機場集會的一天，有多少親友焦急地告訴你各種信息，求你務必退場？他們傳給你什麼令你開始起疑？「證據」有機場員工工作證、港鐵車長工作證的信息？亦可能某某的「一手」消息？這些元素都令謠言更可信。

公權機關失信

而為什麼警方清場的信息會傳得快？可以對照胡泳在論文中的解釋：「在缺乏信息自由的社會裏，謠言這種媒介成長得最好。政府愈是經常掩蓋和操縱信息，謠言的力量也就愈大。這種不受控制的現象意味着審查制度的無效，它揭開秘密和找到被掩蓋的事實，表達被統治者的緘默願望，給無聲者以聲音，告訴政府民眾和國家之間橫亙着一條公信力鴻溝。」他指出內地網絡謠言背後有一個「群體共識」，是「公權機關長期的所作所為讓公眾產生了不安全感……公眾下意識地將公權機關的代表看做是為政不仁、濫用權力、慣於隱瞞真相的暴力實施者，而普通百姓則淪為被欺凌、被侮辱、被侵害的弱勢者。」回看香港，有機場集會參與者說，「血洗機場」之所以有人信，是因為前一天警察的行動，讓人相信「警察咩事都做得出」。

謠言與道德

價值觀

謠言是否有可能帶來好的結果？潘教授說「我看不到，自己也反對，不論最後是否想帶出好效果，可能想有一個好的動機，但由於用假的信息去處理，始終是假，價值觀上都不應容許其存在」。

「以假打假」

身處機場，網速不順暢，資訊極其混亂，如何看清謠言？潘毅稱「在那樣的情况，你跟我在場都未必能判斷消息的真假」。但在早前連登發起的「長輩圖」反攻行動中，亦有「以假打假」的策略，用謠言對抗謠言，潘毅認為不是好方法：「不應該鼓勵，要反抗謠言應該說真話，而不是製造假的謠言，令社會進入混亂和缺乏信任的狀態。如果抗爭、搞社會運動是想改善社會，不守基本價值觀的話，如何說服人支持你是為了改善社會？」她說「在社運裏判斷什麼是謠言、什麼是真實信息不容易，要靠經驗累積」，另外謠言最有效是首一兩次使用，說得多「狼來了」就不攻自破，「中國政府每逢維權就說是境外勢力，這在一定程度上是謠言，或不準確的事實，用得多就唔理你，反正我一維權你就說我是境外勢力，這個謠言的效力就沒有了。」

求驗：網民現「炒車」會澄清

facebook專頁「求驗傳媒」近日為破謠言亦打了多場硬仗，仔細看他們的帖文，除了找出真相，有時亦並非證實真假，而是指出報道或消息沒有可靠來源，提醒公眾不應盡信或傳播，問團隊會否有些謠言即使澄清了仍不能遏止它廣泛傳播，他們說「狂瀾總是無力挽」，「因為謠言擴散的平台多、速度快，我們也不可能知道誰已經被騙，而被騙了的也不一定知道有求驗傳媒的存在」。但他們努力為事實留下一個紀錄資料庫，「讓有心尋找真相的人，隨時可以找到」。

成立6年間，「求驗傳媒」亦見證了網民的改變，「很多網民『炒車』（錯誤發放謠言）後，都會主動澄清，這是令人振奮的」，「散播不實信息（包括謠言及傳聞）的後果很深遠，也會影響大眾對事實的判斷。既然造謠言者是刻意玩弄大家，大家必須拒絕就範，否則就會成為散播謠言的幫兇，也會令造謠者變本加厲」。

兩類查證

1. 一些已經傳過的謠言，例如近期香港電視的「殭屍警察」謠傳為受傷警察，或者一些聲稱「傳媒無報」但其實傳媒是有報道的，很容易查證

2. 需要一定的時間去搜集資料、圖片，例如最近示威者身上究竟有沒有熒光棒的圖、《點新聞》把片段移花接木等

求驗之心得

1. 我們必須要有第三方的公開資訊作為理據，才會出帖。因此，我們每天都會面對很多「無法證實」的個案，例如某人是否做了某些事、某謠言是否真的、這圖是否改圖等，如果該等事情是沒有第三方資訊佐證，我們都是「無法證實」

2. 對散播謠言者問責：如果有親友向你散播謠言，大家應該把澄清謠言的資料發回給他們，讓他們知道自己被騙

3. 如果大家接觸到沒有證據的傳聞，不要輕易散播，也可以問發出的人，他們的資料來源是什麼，因為很多所謂的「真人真事」根本並非他們的真人真事，而最近很多聲稱「Fact Checked」的資訊，根本就沒有提供任何證據，這些都要留意

文//曾曉玲

編輯 // 何敏慧

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