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2019年8月18日星期日
星期日生活
香港的悲哀
斷骨與流淚眼
周日話題：那傳說中的民意逆轉——從雨傘到反修例
安徒行傳：緊急狀態與時代革命
七情上面：行公義 好憐憫 核爆唔放手
影像特區：Endgame
果欄：「令人震驚」的香港記者
同場加映：每當變幻時
讀書：群眾必定是烏合之眾？
讀書：政治也是專業
在大學教植物學：黃台摘的什麼瓜？
同場加映：須彌中的游離：出入於〈重畫地圖〉的也斯
chungkin express：無論雞蛋有多錯誤
阿貓阿狗：#41職安
movie chic movie style：《電流戰爭》：年年考第一 手段好拿渣
家明雜感：高畑勳的赤子心
影片簡評：《電流戰爭》 IIA
咩世界：第126期 ／悲憤
單元連載
星期日文學‧朱國珍：跨文類多棲作家，從自身發掘題材
持份者達人骨醫陳志偉 香港斷骨 接合修補不能再拖
讀食時光：豉油炆豬肉 慢火煮鄉情
通識導賞：取消航班主因 停飛指引合理？ 民航處前高層拆解疑問
無定向學堂：「走啊！血洗機場」 謠言折射出的社會問題
街知巷聞：入機場條路 係香港人行出來
學堂加碼：被捕後須知
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影片簡評：《電流戰爭》 IIA
【明報專訊】紀陶 4★
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香港的悲哀
斷骨與流淚眼
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