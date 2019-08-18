七情上面：行公義 好憐憫 核爆唔放手

特首高官、建制中人，基督徒多不勝數，他們眼見黑社會暴打市民、斬斷手筋腳筋、暴警射爆女子眼球、多個少年骨折、有警例而不依、睜大眼講大話，呢班自稱有信仰的公僕、議員，對於不公不義，竟然視若無睹。為了權位，「行公義好憐憫」六粒字，掉進了他們良心的櫃桶底。

道德良心成迷魂丹

機場禁錮事件之後，建制派跳出來大肆譴責，甚至上綱上線到恐怖主義。被欺凌的是一個深圳公安、一個有國安背景的《環球時報》記者，引起海嘯式的文宣譴責，完全不成比例。道德良心，只不過是政治鬥爭的一粒迷魂丹。作為一個有公義心、憐憫心的人，看見勇武青年的暴戾，覺得可怕、可惜、可厭。但看見「衣冠楚」，利用市民的同情心，咬住禁錮事件貓哭老鼠，對警暴絕口不提，矯情扭擰的所謂「義憤」，更令人氣憤。

這個專欄不論政，只想談一談仇恨如何把人變得面目猙獰。那晚，扭開電視，撲面而來的，就是機場喊打喊殺最激烈的半小時。正如很多看現場直播的市民，馬上被捲入情緒漩渦：那隻「鬼」被五花大綁，頹坐在行李車上，I♥警察的藍T/罪證一地都係，近百人把他團團圍困，圓圈中心是「鬼」；內圈是「護鬼」的郭家麒、張超雄、一個牧師、一個外國記者；「打鬼」勇士推壓上前；外一圈是一眾舉機的記者。當時殺氣激昂，隔住鏡頭也感受得到。那一刻，他們已被仇恨俘虜，無論勇武兄弟願不願意承認，他們確實火燒心，目露兇光，哪怕只是一瞬間。

令我「打咗個突」的兩句是，青年狂嚎：「核爆都唔割席！」「你要相信年輕人！」在這個場面，這兩句口號， 變得荒謬絕倫。如果我信你，任由你湧上前打鬼打鑊甘，要打斷人的手指，我真係過唔到自己嗰關。你要求我相信你，你話ok就ok，我接受唔到。

如果你係勇武青年，讀到這裏，仍能按住怒火，仲未X我，仲未割我席，多謝你的忍耐。其實我亦唔係同你割席，我都試過火遮眼，而且怒火爆發係去到「核爆」級。我明白你。不過依家等我同「和理非」講幾句先。

一頭憤怒的野獸

「和理非」朋友們，我跟你們一樣，這個星期心焦難受，見到機場呢一隻鑊，心情囉囉攣，道德上接受唔到，勇武殺氣太惡頂，提出批評又畀人柄，割席又唔想，生怕令運動分裂，又痛心勇武呢一劑，畀晒位對家瘋狂攻擊，何苦。

溫和的朋友們，大家只能在自己良知認可的價值觀之內，決定參與或不參與運動。核爆不分離？談情說愛可以，若說到良知的認同，冇底線的綑綁，說不通。我當晚在fb寫了一句，「仇恨會把人變成野獸」，馬上被鍵盤戰士批評：「你們的道德真係好高尚，道德殺人，專殺自己人。」道德高尚會累死人？若沒有道德，我已經是個死人了。「和理非」核爆都唔切割的，不是什麼政見立場，而是「行公義，好憐憫」，作為一個人的價值，死人冧樓都唔會放棄。

說回來，機場勇武的戾氣，我不認同，但可以connect，因為我認識那一頭憤怒的野獸。我大半世人都超級溫馴，遇衝突只會息事寧人，不對他人懷惡意，就算真的看不過眼，懷恨在心，也會自責內疚，要求自己善待對我不好的人。但世間上的凡夫俗子，有誰心底從沒有過仇恨呢？別人對你的單單打打，惡意或善意的批評，你在職場食過的死貓，被家人朋友出賣，甚至是你自己的私欲與惡念，種下的種種恩怨與誤解，仇怨是普遍的人生體驗，只是程度有深有淺。

超我自我 極大反差

很多善良的老好人，「超我」好勁，可以壓制「自我」的仇恨心。過去一段很長的時間，我時刻警惕自己，我係一個好好老師，唔應該發脾氣！然而，如果我一直做好人做到死嗰日，我完全不會看見自己也有一個「獸心」。喂，老友，發嬲好自然啫，其實我半世人都唔發嬲，係好唔自然。我在本欄說過很多次，過去幾年，我和自己相遇，內裏有個可愛的童心，也有一個不甚可愛、自私小器的野孩子。理智上的自我形象，與七情六欲的自我，有很大的反差，兩個我相遇的時候會感到驚訝，乜我係咁嘅咩？！然後恍然大悟，原來壓在內心那些細眉細眼的仇恨，可以累積成瘀血腫瘤。放下壓抑，坦然面對自己，我發現，連十年前某某教授給我一個藐視的眼神，我都記得清清楚楚，那時他穿橙色polo，撥起衣領，不可一世……近年我有幾次情緒大爆發，有如野獸怒吼，把太太嚇得哭了，事後連我都害怕了自己。

憤怒不解 滋長仇恨

半生經歷的仇恨，小兒科，濕濕碎，壓抑久了，爆發時，也可以去到好盡。我十分明白抗爭者的憤怒。憤怒不解，屈辱累積，仇恨就滋長。這兩個月，社運前線的兄弟，目睹慘事連場，罄竹難書。黑暴、警暴，均有政權撐腰，市民有冤無路訴，反被視為恐怖暴徒，no stake in society， 廢人。被人射爆眼卻「被暗示」：射你的不是警察，射你的是你們的自己人。卧底搞事，然後拘捕拉人，插贓嫁禍，令人髮指。

若捉到對家的鬼，還被困我方，呢隻鬼死L梗。歷史裏太多冤案，被鎮壓的一方，仇恨無法透過公義程序疏導，層層積壓，有鬼被捉，血海深仇，立刻投射到呢條友仔身上，群眾同仇敵愾，仇恨有如野獸奪門而出，打破理智良知與惻隱之心，以暴易暴，以眼還眼，斬佢十碌八碌，也是「理所當然」。仇恨可以令本來正直的人，獸性大發。大家不要掉進暴戾的漩渦。行公義，可以發怒，可以咆哮，但不要容許自己變成野獸。好憐憫，明白他人之痛，諒解那些追求公義的鬥士，也會被仇恨俘虜。

歷史深淵，逼近眉睫，今天8.18和平大遊行，之後不知是凶是吉。不論大家有沒有信仰，「行公義好憐憫」這幾個字，緊緊抱在心懷，存謙卑的心同行，這是我們不割席的基本。香港人，加油！

文//馬傑偉

編輯//王翠麗

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