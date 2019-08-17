e新品：打火機充電盒 真無線耳機玩「美」感

來自美國的Klipsch，香港用家或許對它比較陌生，其實這個音響品牌源自1946年，主打中低價耳機市場。雖然如此，但過往廠方推出的喇叭都在設計上落足心機，主打古典設計。而最近引入的T5系列耳機，當中最搶眼的新產品便是T5 True Wireless真無線耳機，皆因充電盒設計夠特別，有別於一般同類產品的後揭式設計，改為採用側揭式開合；加上圓邊的外形，看上去和美國經典的電油打火機Zippo十分相似，亦能單手開蓋，對於不少男士來說吸引力更高。

專利耳塞 更舒適更隔音

作為一個有數十年歷史的音響品牌，當然不會只以花巧取勝，其實T5 True Wireless內亦加入不少功能。例如是True Comfort功能，它最大特色是採用了專利的橢圓形耳塞設計，配合小型導管，能夠更容易深入耳道之內，除了加強隔音能力之外，也可減少佩戴時的不適及疲勞。而耳機上亦沒有標明左耳或右耳佩戴，用家隨意佩戴即可。但值得留意的是，由於耳膠與耳機的接合方式，與一般的入耳式耳機有點分別，所以一般通用的耳膠未必能夠在T5 True Wireless上使用，想換耳膠便只有原廠選擇。

左右耳隨意戴 連續聽8小時

至於用家極關心的電量問題，T5 True Wireless最長可連續使用8小時，而充電盒可為耳機額外提供24小時的使用時間，電量都算不錯。配備藍牙5.0，加強接收穩定兼可慳電。耳機亦內置cVc噪音消除技術，能有效減低外界噪音，提高通話清晰度。

■規格

頻率範圍：10Hz至19kHz

數據壓縮技術：SBC、AAC、aptX

連續播放時間：8小時（耳機）、24小時（充電盒）

售價：$1999

查詢：www.tcacoustic.asia/hk

文：勞耀全